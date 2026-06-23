Gamescom 2026: Astragon und Team17 zeigen neue Spiele und große Marken in Köln

Die Spielepublisher astragon Entertainment und Team17 haben ihr Line-up für die gamescom 2026 in Köln vorgestellt. Beide Unternehmen werden vom 26. bis 30. August 2026 mit einem gemeinsamen Stand in Halle 6 vertreten sein und dort zahlreiche neue Projekte präsentieren.

Im Entertainment-Bereich (Halle 6, Stand B-060) liegt der Fokus vor allem auf Simulations- und Indie-Spielen. Besucher können dort unter anderem neue Einblicke in Bau-Simulator: Evolution, Bus Simulator 27, Firefighting Simulator: Ignite und Seafarer: The Ship Sim erhalten. Ergänzt wird das Line-up durch Indie-Titel wie LumenTale: Memories of Trey und Silver Pines.

Besonders im Fokus stehen zwei große Simulationstitel: Der neue Bau-Simulator: Evolution soll erstmals spielbar sein und wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Auch Bus Simulator 27 wird präsentiert und führt Spieler in die mediterran inspirierte Region Felicia Bay, inklusive offiziell lizenzierter Busflotte und neuen Reisebussen.

Im Business-Bereich (Halle 4.2, Stand B-010) zeigen astragon und Team17 zusätzlich exklusive Einblicke für Presse und Content Creator. Dort werden unter anderem ein noch unangekündigtes Simulationsprojekt sowie weitere neue Inhalte vorgestellt.

Team17 bringt ebenfalls mehrere Projekte nach Köln. Dazu gehört der taktische FPS WARDOGS, der großangelegte 100-Spieler-Schlachten und ein fortlaufendes Meta-System bieten soll. Außerdem wird Westlanders präsentiert, ein Survival- und Aufbauprojekt in einer offenen Wildwest-Welt mit mobilen Basen und Wirtschaftssystemen.

Abgerundet wird das Line-up durch zwei noch unangekündigte Spiele, die erstmals auf der gamescom gezeigt werden sollen.

Damit präsentieren astragon und Team17 eines der umfangreichsten Messe-Line-ups im Bereich Simulation und Indie-Gaming und setzen klare Akzente für ihre kommenden Veröffentlichungen.