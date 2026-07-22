Gamescom 2026: Diese Spiele zeigt Bandai Namco erstmals auf der Messe in Köln

Bandai Namco Entertainment Europe hat sein Line-up für die gamescom 2026 bekannt gegeben. Besucher können am Messestand in Halle 6.1 (Stand A20/B021) mehrere kommende Spiele ausprobieren. Zu den Highlights gehören Ace Combat 8: Wings of Theve, Dragon Ball Xenoverse 3 und The Blood of Dawnwalker.
Während Ace Combat 8: Wings of Theve erstmals spielbar sein wird, feiert Dragon Ball Xenoverse 3 seine erste öffentliche Anspielstation in Europa. Zudem erhalten Besucher erstmals weltweit die Möglichkeit, The Blood of Dawnwalker öffentlich auszuprobieren.
Mit Ace Combat 8: Wings of Theve setzt Bandai Namco die bekannte Flug-Action-Reihe fort. Spieler übernehmen die Rolle eines Elitepiloten und erleben eine filmreife Kampagne. Das Spiel erscheint am 2. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
Dragon Ball Xenoverse 3 lädt Spieler dazu ein, einen eigenen Helden zu erschaffen und eine neue Welt zu erkunden, die auf Ideen von Akira Toriyama basiert. Der Titel soll 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.
Mit The Blood of Dawnwalker präsentiert das Studio Rebel Wolves außerdem sein Open-World-Action-RPG in einer düsteren Fantasywelt des 14. Jahrhunderts. Spieler schlüpfen in die Rolle von Coen, der zwischen der Welt der Menschen und der Vampire gefangen ist. Das Spiel erscheint am 3. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Einzige was mich da Interessiert von Bandai wäre Downwalker. Der Rest scheint einfach der gewohnte Einheitsbrei.
Ich hoffe es wird kein Downwalker sondern ein Upwalker 🤪.
Ja Autokorrektur 😅 Dawnwalker natürliche und Downwalker wäre ja auch nicht so gut 😉
Blood of the Dawnwalker wird eh gekauft, freue mich drauf.
Viele werden sich bestimmt auch auf Xenoverse freuen, bin „leider“ eher der Typ Ultimate Battle 22 und FighterZ
@rumrogers eher Xenoverse oder eher FighterZ…oder doch beides?
The Blood of Dawnwalker ist mein Kandidat.
Hoffe ja noch auf einen Trailer zum neues Tales of Spiel.
Bin schon gespannt auf dragon Ball ✌🏻
Würde ich mir auf der Gamescom ansehen, wenn ich denn hingehen würde.
Das neue Gundam Spiel hätte ich auch gerne gesehen. Das war neben Resident Evil Veronica das interessanteste Spiel beim SGF.