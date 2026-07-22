Gamescom 2026: Diese Spiele zeigt Bandai Namco erstmals auf der Messe in Köln

Bandai Namco Entertainment Europe hat sein Line-up für die gamescom 2026 bekannt gegeben. Besucher können am Messestand in Halle 6.1 (Stand A20/B021) mehrere kommende Spiele ausprobieren. Zu den Highlights gehören Ace Combat 8: Wings of Theve, Dragon Ball Xenoverse 3 und The Blood of Dawnwalker.

Während Ace Combat 8: Wings of Theve erstmals spielbar sein wird, feiert Dragon Ball Xenoverse 3 seine erste öffentliche Anspielstation in Europa. Zudem erhalten Besucher erstmals weltweit die Möglichkeit, The Blood of Dawnwalker öffentlich auszuprobieren.

Mit Ace Combat 8: Wings of Theve setzt Bandai Namco die bekannte Flug-Action-Reihe fort. Spieler übernehmen die Rolle eines Elitepiloten und erleben eine filmreife Kampagne. Das Spiel erscheint am 2. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Dragon Ball Xenoverse 3 lädt Spieler dazu ein, einen eigenen Helden zu erschaffen und eine neue Welt zu erkunden, die auf Ideen von Akira Toriyama basiert. Der Titel soll 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Mit The Blood of Dawnwalker präsentiert das Studio Rebel Wolves außerdem sein Open-World-Action-RPG in einer düsteren Fantasywelt des 14. Jahrhunderts. Spieler schlüpfen in die Rolle von Coen, der zwischen der Welt der Menschen und der Vampire gefangen ist. Das Spiel erscheint am 3. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.