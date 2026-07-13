Gamescom 2026: Future Games Show mit drei Shows zur Messe

Die Future Games Show begleitet die gamescom erneut mit drei digitalen Präsentationen.

Die Future Games Show kehrt zur gamescom 2026 mit gleich drei digitalen Showcases zurück. Fans dürfen sich Ende August auf Weltpremieren, neue Trailer, Entwicklerinterviews und weitere Ankündigungen freuen.

Den Auftakt macht die Future Games Show at gamescom am 26. August. Die Präsentation verspricht zahlreiche Weltpremieren, exklusive Trailer, Entwickler-Einblicke und neue Gameplay-Demos. Bereits die Sommerausgabe im Juni zeigte mehr als 40 Spiele und erreichte laut Veranstalter über 17,8 Millionen Aufrufe während des Launch-Wochenendes.

Direkt im Anschluss folgt FGS Live From gamescom, das zusätzliche Premieren, Trailer sowie Interviews und Berichte direkt vom Messegelände bietet. Die vergleichbare Ausgabe aus Los Angeles verzeichnete zuletzt 10,9 Millionen Aufrufe.

Den Abschluss bildet FGS Best Of gamescom am 30. August. Die Sendung fasst die wichtigsten Ankündigungen der Messe zusammen und bietet exklusive Rundgänge über den Showfloor sowie Gespräche mit Entwicklern.

Seit dem Start im Jahr 2020 wurden im Rahmen der Future Games Show nach Angaben der Veranstalter bereits mehr als 1.000 Spiele präsentiert. Dazu zählen große Produktionen wie Resident Evil Requiem, Assassin’s Creed Black Flag Resynced und LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, aber auch Indie-Titel wie Clair Obscur: Expedition 33, Palworld, Blue Prince und Immortality.