Gamescom 2026: KRAFTON bringt fünf Spiele nach Köln – inklusive geheimen PUBG STUDIOS-Projekt

KRAFTON präsentiert fünf Spiele und einen interaktiven Messeauftritt auf der gamescom 2026.

Mit KRAFTON steht der nächste große Aussteller für die gamescom 2026 fest. Das Unternehmen hat sein Standprogramm vorgestellt und bringt insgesamt fünf kommende Spiele nach Köln – darunter auch ein bislang unangekündigtes Projekt von PUBG STUDIOS.

Der KRAFTON-Stand befindet sich vom 26. bis 30. August 2026 in Halle 9 der Koelnmesse. Besucher können spielbare Demos ausprobieren, an Bühnenwettbewerben teilnehmen, Fotomotive nutzen und über verschiedene Aktionen exklusive Fanartikel gewinnen.

Zum Line-up gehören:

ein noch nicht angekündigter Titel von PUBG STUDIOS

NO LAW

Project ZETA

Age Twisters

TARAE: The Unbound

Jeder Titel erhält einen eigenen Themenbereich mit auf das jeweilige Spiel zugeschnittenen Aktivitäten.

Das bislang unangekündigte Spiel von PUBG STUDIOS soll mit einer vollständig nachgebauten Spielumgebung vertreten sein. Besucher können die Welt erkunden, Charaktere kennenlernen und an Herausforderungen teilnehmen, die auf den Spielmechaniken basieren.

Für NO LAW ist ein Bereich geplant, in dem Besucher Port Desire erkunden sowie Schlossknacken- und Schieß-Herausforderungen absolvieren können. Project ZETA setzt auf spielbare Demos und Live-Wettbewerbe auf der Bühne, während Age Twisters sein Koop-Gameplay mit gemeinsamen Aktivitäten für zwei Spieler in den Mittelpunkt stellt. TARAE: The Unbound präsentiert seine asiatisch inspirierte Dark-Fantasy-Welt mit Demos und Cosplay-Programmen.

Darüber hinaus veranstaltet KRAFTON Steam-Wunschlisten-Aktionen, Social-Media-Kampagnen und weitere Missionen, bei denen exklusive Fanartikel der einzelnen Spiele gewonnen werden können.

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August in Köln statt.