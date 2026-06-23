Gamescom 2026: KRAFTON Line-up mit fünf Spielen und PUBG-Neuheit

KRAFTON stellt Line-up für die gamescom 2026 mit neuen Projekten und einer PUBG-Weltpremiere vor.

Für die gamescom 2026 hat KRAFTON seine Spieleauswahl für den Messeauftritt in Köln mit fünf kommenden Titeln und einer Weltpremiere aus dem PUBG-Universum vorgestellt.

KRAFTON präsentiert seine Line-up auf der gamescom 2026 vom 26. bis 30. August 2026 in Köln, Deutschland.

Im Mittelpunkt des Auftritts steht ein noch unangekündigtes Spiel von PUBG STUDIOS, das erstmals weltweit enthüllt wird und auf dem PUBG-Universum basiert. Das Projekt soll ein völlig neues Setting sowie ein eigenständiges Gameplay-Erlebnis bieten und damit einen frischen Ansatz innerhalb der bekannten Marke einführen.

Neben diesem Highlight zeigt das Unternehmen weitere Projekte aus seinem Second-Party-Publishing-Portfolio. Dazu gehört NO LAW von Neon Giant, ein Open-World-FPS im cyber-noir geprägten Hafen Port Desire, in dem Spieler als ehemaliger Soldat Grey Harker eine persönliche Mission verfolgen.

Mit Project ZETA von NIRVANANA folgt ein taktischer Multiplayer-Arena-Titel, in dem vier Teams gleichzeitig auf einem Schlachtfeld gegeneinander antreten. Der Titel soll bereits im Juni einen ersten globalen Community-Test erhalten und ebenfalls auf der gamescom präsent sein.

Einen kooperativen Ansatz verfolgt Age Twisters von Piccolo Studio. Das narrative Zwei-Spieler-Abenteuer wird auf der Messe erstmals öffentlich gezeigt und richtet den Fokus auf gemeinsame Entscheidungen und Story-Erlebnisse.

Abgerundet wird das Line-up durch TARAE: The Unbound von Boundary, ein isometrisches Dark-Fantasy-Action-RPG mit östlich inspiriertem Setting, das ebenfalls seine Premiere auf der gamescom 2026 feiert.

Mit dieser Auswahl unterstreicht KRAFTON seine Strategie, sowohl eigene IPs weiterzuentwickeln als auch neue kreative Partnerschaften mit internationalen Studios auszubauen.