Gamescom 2026: LAN mit neuem Meilenstein bei Besuchern

Die gamescom LAN hat einen neuen Rekord aufgestellt und entwickelt sich weiter zu einem festen Treffpunkt der Gaming-Szene. Mit rund 4.000 Besuchenden wurde in diesem Jahr erstmals eine neue Bestmarke erreicht, während das Event kontinuierlich wächst und sich etabliert.

Vom 20. bis 22. März verwandelte sich die Koelnmesse erneut in ein Zentrum für Gaming, Creator und E-Sport. Neben den Teilnehmenden vor Ort waren auch zahlreiche Creator und Content-Produzenten anwesend, die gemeinsam mit ihren Communities die Gaming- und LAN-Kultur feierten.

Auch im Wettbewerbsbereich konnte die Veranstaltung stark zulegen. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von rund 85.000 Euro ausgespielt, verteilt auf verschiedene Turniere und Disziplinen. Besonders im Fokus standen dabei Fighting-Games und Trading Card Games, die mit steigenden Teilnehmerzahlen auf großes Interesse stießen.

In mehreren Turnieren wurden wichtige Titel vergeben, darunter internationale Wettbewerbe mit Hunderten von Teilnehmern. Auch Qualifikationen für größere globale Finals sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit und unterstrichen die wachsende Bedeutung der Veranstaltung innerhalb der Szene.

Koelnmesse als Veranstaltungsort sowie die Partner aus der Gaming-Branche sorgen dafür, dass die gamescom LAN zunehmend als eigenständiges Highlight im Kalender der Szene wahrgenommen wird. Laut Verantwortlichen entwickelt sich das Event stetig weiter und wird als feste Größe innerhalb der Gaming-Community gesehen.

Auch für die Zukunft ist bereits gesorgt: Der nächste Termin der gamescom LAN ist vom 19. bis 21. Februar 2027 geplant. Damit setzt sich das Wachstum fort, bevor im Anschluss die große gamescom als weltweit größte Gaming-Messe folgt.