Gamescom 2026: SEGA kündigt sein Programm für Köln an

SEGA hat sein Programm für die gamescom 2026 mit spielbaren Titeln, Aktionen und besonderen Gästen vorgestellt.

SEGA hat sein Programm für die gamescom 2026 vorgestellt. Besucher erwartet am Stand in Halle 7 vom 26. bis 30. August ein abwechslungsreiches Angebot mit spielbaren Titeln, Mitmachaktionen, Fotomöglichkeiten und exklusiven Fan-Belohnungen.

Insgesamt werden fünf Spiele am Messestand anspielbar sein. Jeder Titel erhält dabei einen eigenen Themenbereich mit individuell gestalteten Aktivitäten:

Alien: Isolation 2: Zum ersten Mal in Europa spielbar – das beengte Sci-Fi-Setting am Stand bietet die passende Atmosphäre für den spielbaren Prolog von Alien: Isolation 2.

Zum ersten Mal in Europa spielbar – das beengte Sci-Fi-Setting am Stand bietet die passende Atmosphäre für den spielbaren Prolog von Alien: Isolation 2. Crazy Taxi: World Tour: Die rasante Energie des chaotischen Originals reißt jeden mit, der in das brandneue Crazy Taxi-Abenteuer eintaucht. Ranglisten direkt vor Ort sorgen für das ultimative Turnierfeeling, während Standbesucher die Chance haben, ein Foto mit dem kultigen Taxi zu machen.

Die rasante Energie des chaotischen Originals reißt jeden mit, der in das brandneue Crazy Taxi-Abenteuer eintaucht. Ranglisten direkt vor Ort sorgen für das ultimative Turnierfeeling, während Standbesucher die Chance haben, ein Foto mit dem kultigen Taxi zu machen. STRANGER THAN HEAVEN: Reise in die Vergangenheit und finde dich in einem Underground-Jazzclub wieder, wo dich nicht nur STRANGER THAN HEAVEN erwartet, sondern obendrein eine Foto-Bühne, die dich zum Teil der Show werden lässt.

Reise in die Vergangenheit und finde dich in einem Underground-Jazzclub wieder, wo dich nicht nur STRANGER THAN HEAVEN erwartet, sondern obendrein eine Foto-Bühne, die dich zum Teil der Show werden lässt. Persona 4 Revival: Persona-Fans werden im Stand das Junes-Shoppingcenter wiedererkennen, wo sie das Remake des RPG-Klassikers spielen und Nachrichten über den TV Stack am Stand übermitteln können.

Persona-Fans werden im Stand das Junes-Shoppingcenter wiedererkennen, wo sie das Remake des RPG-Klassikers spielen und Nachrichten über den TV Stack am Stand übermitteln können. Total War: WARHAMMER 40.000: Zum ersten Mal spielbar! Übernehmt das Kommando über die Besten des Kaisers – die Weltraum-Marines – in drei Gameplay-Szenarien an einem Stand, der die vom Krieg geschundene Umgebung widerspiegelt.

Zusätzlich erhalten Besucher einen SEGA-Pass, der an jedem der fünf Spielbereiche abgestempelt werden kann. Wer alle Stempel sammelt, erhält einen limitierten SEGA-Sammelgegenstand.

Für Fans des RGG Studios gibt es ebenfalls ein besonderes Highlight. Hiroyuki Sakamoto, Producer von STRANGER THAN HEAVEN, und Mikinobu Abe, Director des Spiels, werden auf der Messe Autogrammstunden geben.

Darüber hinaus kündigt SEGA einen kostenlosen Gamingbereich mit weiteren Aktivitäten an:

Das preisgekrönte Metaphor: ReFantazio , spielbar auf Nintendo Switch 2.

, spielbar auf Nintendo Switch 2. Das Endzeit-DLC Lords of the End Times für Creative Assemblys Strategie-Monstrum Total War: WARHAMMER III .

für Creative Assemblys Strategie-Monstrum . Die neuesten Updates für Sonic Racing: CrossWorlds , einschließlich des kürzlich erschienenen Teenage Mutant Ninja Turtles Pack. Ein neuer Season Pass Two wurde ebenfalls Anfang dieses Sommers angekündigt.

, einschließlich des kürzlich erschienenen Teenage Mutant Ninja Turtles Pack. Ein neuer Season Pass Two wurde ebenfalls Anfang dieses Sommers angekündigt. Koop-Spaß mit SONIC PICO PARK, spielbar auf der Messe.

Weitere Informationen zu den einzelnen Spielen und dem Rahmenprogramm dürften in den kommenden Wochen bis zum Start der gamescom 2026 folgen.