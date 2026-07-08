Gamescom 2026: Sony bleibt der Messe zum siebten Mal in Folge fern

Auch auf der Gamescom 2026 wird PlayStation nicht mit einem eigenen Stand vertreten sein. Sony Interactive hat bestätigt, dass das Unternehmen im Endverbraucherbereich der Messe in Köln erneut auf eine Teilnahme verzichtet.
Damit bleibt Sony der Gamescom bereits zum siebten Mal in Folge fern, wie GamesWirtschaft berichtet. Der bislang letzte Messeauftritt des Unternehmens fand im Jahr 2019 statt – noch zu Zeiten der PlayStation 4.
Dabei gäbe es durchaus passende Spiele für eine Präsentation. Bereits am 15. September erscheint Marvel’s Wolverine für PlayStation 5, ehe im November mit Grand Theft Auto VI einer der größten Titel der kommenden Jahre folgt. Im Rahmen der laufenden Vorbestellerkampagne arbeitet Sony dabei eng mit Rockstar Games zusammen.
Trotz der erneuten Absage wird die Marke PlayStation auf dem Messegelände dennoch präsent sein. Zahlreiche Publisher und Entwickler stellen ihre Spiele an Hunderten Spielstationen vor, auf denen auch Titel für die PlayStation spielbar sein werden.
Nicht ausgeschlossen ist außerdem ein Auftritt während der Gamescom Opening Night Live am 25. August. Bereits im vergangenen Jahr nutzten die PlayStation Studios die Eröffnungsshow, um neues Material zu Ghost of Yōtei zu präsentieren.
50 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein trauriger Rekord.
Physische Messen sind wohl auch nichts mehr für PlayStation… 🤔
Ist auch besser so, wenn die da wären hätte man vermutlich einen Pulk voller Fackelträger oder der Stand würde gleich brennen…
Nicht so böse.
Was wollen die auch zeigen..?? 😂
Die könnten Fable auf der Pro zeigen.
Selbst Sony schafft es nicht so peinlich zu sein. Soll schon was heißen.
Super. MS und Sony auf der Gamescom und zeigen das gleiche Spiel. Dafür geht man auch hin
Wozu auch, die Kunden sind längst im Boot. Zur Gamescom gehstennur noch, wenn du um Kunden betteln musst. 🥸
Du meinst die die grade die Bootsplanken abreißen?
#nodiscnoplaystation
Glaubt hier ernsthaft einer, das dadurch viele Kunden gehen werden ? 😂 In 3 Monaten ist’s der Masse egal.
So sind sie die PS Fanboys.
Der Masse ist es jetzt schon egal, ein kleiner Bereich (nicht abwartend gemeint), schreit gerade ganz laut und ein anderer Bereich der schreienden, hat nicht mal eine Playstation.
Edit: Ich korrigiere meinen Kommentar etwas, die meisten schreienden, unterschreiben nicht mal die Petition.