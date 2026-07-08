Gamescom 2026: Sony bleibt der Messe zum siebten Mal in Folge fern

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Sony Interactive wird auch auf der Gamescom 2026 keinen eigenen Messestand für PlayStation betreiben.

Auch auf der Gamescom 2026 wird PlayStation nicht mit einem eigenen Stand vertreten sein. Sony Interactive hat bestätigt, dass das Unternehmen im Endverbraucherbereich der Messe in Köln erneut auf eine Teilnahme verzichtet.

Damit bleibt Sony der Gamescom bereits zum siebten Mal in Folge fern, wie GamesWirtschaft berichtet. Der bislang letzte Messeauftritt des Unternehmens fand im Jahr 2019 statt – noch zu Zeiten der PlayStation 4.

Dabei gäbe es durchaus passende Spiele für eine Präsentation. Bereits am 15. September erscheint Marvel’s Wolverine für PlayStation 5, ehe im November mit Grand Theft Auto VI einer der größten Titel der kommenden Jahre folgt. Im Rahmen der laufenden Vorbestellerkampagne arbeitet Sony dabei eng mit Rockstar Games zusammen.

Trotz der erneuten Absage wird die Marke PlayStation auf dem Messegelände dennoch präsent sein. Zahlreiche Publisher und Entwickler stellen ihre Spiele an Hunderten Spielstationen vor, auf denen auch Titel für die PlayStation spielbar sein werden.

Nicht ausgeschlossen ist außerdem ein Auftritt während der Gamescom Opening Night Live am 25. August. Bereits im vergangenen Jahr nutzten die PlayStation Studios die Eröffnungsshow, um neues Material zu Ghost of Yōtei zu präsentieren.

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50 Kommentare Added

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  1. Z0RN 519475 XP Xboxdynasty MVP Silber | 08.07.2026 - 14:51 Uhr

    Ein trauriger Rekord.

    Physische Messen sind wohl auch nichts mehr für PlayStation… 🤔

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  2. n4rcotic 6850 XP Beginner Level 3 | 08.07.2026 - 14:52 Uhr

    Ist auch besser so, wenn die da wären hätte man vermutlich einen Pulk voller Fackelträger oder der Stand würde gleich brennen…

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  4. Apfelkevin 5430 XP Beginner Level 3 | 08.07.2026 - 15:05 Uhr

    Wozu auch, die Kunden sind längst im Boot. Zur Gamescom gehstennur noch, wenn du um Kunden betteln musst. 🥸

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      • Apfelkevin 5430 XP Beginner Level 3 | 08.07.2026 - 15:12 Uhr
        Antwort auf AppleRedX

        Glaubt hier ernsthaft einer, das dadurch viele Kunden gehen werden ? 😂 In 3 Monaten ist’s der Masse egal.

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        • Teddofryo 141145 XP Master-at-Arms Bronze | 08.07.2026 - 15:35 Uhr
          Antwort auf Apfelkevin

          Der Masse ist es jetzt schon egal, ein kleiner Bereich (nicht abwartend gemeint), schreit gerade ganz laut und ein anderer Bereich der schreienden, hat nicht mal eine Playstation.

          Edit: Ich korrigiere meinen Kommentar etwas, die meisten schreienden, unterschreiben nicht mal die Petition.

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