Gamescom 2026: Vollständig ausgebucht – Messe erreicht neuen Meilenstein

Die gamescom 2026 setzt ihren Erfolgskurs fort und erreicht einen neuen Meilenstein: Erstmals sind sämtliche verfügbaren Ausstellungsflächen vollständig ausgebucht. Damit unterstreicht die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele ihre Rolle als wichtigste Plattform der internationalen Games-Branche.

Nach dem Flächenausbau im vergangenen Jahr ist die Nachfrage der Aussteller erneut deutlich gestiegen. Deshalb arbeiten der game – Verband der deutschen Games-Branche und die Koelnmesse bereits an Konzepten, um die gamescom ab 2027 weiter zu erweitern.

Weitere Aussteller und erste ONL-Inhalte bestätigt

Gleichzeitig wurden weitere Unternehmen für die gamescom 2026 bestätigt. Neu hinzu kommen unter anderem Aerosoft, Embark Studios, Giants Software, Konami, Level Infinite, NC, Tencent Games sowie zahlreiche weitere Aussteller. Bereits zuvor hatten unter anderem Capcom, Electronic Arts, Nintendo, SEGA, Ubisoft, Xbox, Bandai Namco, CD PROJEKT RED, Krafton, NetEase und HoYoverse ihre Teilnahme angekündigt.

Auch zur gamescom Opening Night Live gibt es erste Informationen. Die große Eröffnungsshow mit Geoff Keighley und Co-Moderatorin Eefje „Sjokz“ Depoortere findet am 25. August 2026 statt und soll erneut zahlreiche Weltpremieren, Neuankündigungen und Spiele-Updates präsentieren.

Bereits bestätigt wurden dabei neue Informationen zu METRO 2039 sowie The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past.

Neue Community-Angebote und Games Done Quick

Auch das Rahmenprogramm wird weiter ausgebaut. Die gamescom event arena wird an vier Tagen zur Social Stage mit Programmpunkten wie dem gamescom Cosplay Contest, PietSmiet und Loot für die Welt.

Erstmals gastiert außerdem Games Done Quick (GDQ) auf der gamescom. Das bekannte Speedrun-Event erhält eine eigene Bühne und bietet von Freitag bis Sonntag täglich mehrere Stunden Live-Programm. Parallel werden Spenden für die Initiative Gaming for Democracy gesammelt.

Darüber hinaus wurde das Cosplay Village weiterentwickelt. Überarbeitete Kostümregeln und vereinfachte Akkreditierungen sollen die Teilnahme für Cosplayer erleichtern. Ein verbesserter Standortfinder hilft Besuchern zudem dabei, wichtige Orte wie barrierefreie Toiletten oder kostenlose Wasserspender schneller zu finden.

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August 2026 in Köln statt. Der 25. August steht mit der Opening Night Live ganz im Zeichen der großen Eröffnungsshow, während die gamescom dev bereits am 24. August den Auftakt der Messewoche bildet.