Gamescom 2026: Vollständig ausgebucht – Messe erreicht neuen Meilenstein

Die gamescom 2026 setzt ihren Erfolgskurs fort und erreicht einen neuen Meilenstein: Erstmals sind sämtliche verfügbaren Ausstellungsflächen vollständig ausgebucht. Damit unterstreicht die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele ihre Rolle als wichtigste Plattform der internationalen Games-Branche.
Nach dem Flächenausbau im vergangenen Jahr ist die Nachfrage der Aussteller erneut deutlich gestiegen. Deshalb arbeiten der game – Verband der deutschen Games-Branche und die Koelnmesse bereits an Konzepten, um die gamescom ab 2027 weiter zu erweitern.
Weitere Aussteller und erste ONL-Inhalte bestätigt
Gleichzeitig wurden weitere Unternehmen für die gamescom 2026 bestätigt. Neu hinzu kommen unter anderem Aerosoft, Embark Studios, Giants Software, Konami, Level Infinite, NC, Tencent Games sowie zahlreiche weitere Aussteller. Bereits zuvor hatten unter anderem Capcom, Electronic Arts, Nintendo, SEGA, Ubisoft, Xbox, Bandai Namco, CD PROJEKT RED, Krafton, NetEase und HoYoverse ihre Teilnahme angekündigt.
Auch zur gamescom Opening Night Live gibt es erste Informationen. Die große Eröffnungsshow mit Geoff Keighley und Co-Moderatorin Eefje „Sjokz“ Depoortere findet am 25. August 2026 statt und soll erneut zahlreiche Weltpremieren, Neuankündigungen und Spiele-Updates präsentieren.
Bereits bestätigt wurden dabei neue Informationen zu METRO 2039 sowie The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past.
Neue Community-Angebote und Games Done Quick
Auch das Rahmenprogramm wird weiter ausgebaut. Die gamescom event arena wird an vier Tagen zur Social Stage mit Programmpunkten wie dem gamescom Cosplay Contest, PietSmiet und Loot für die Welt.
Erstmals gastiert außerdem Games Done Quick (GDQ) auf der gamescom. Das bekannte Speedrun-Event erhält eine eigene Bühne und bietet von Freitag bis Sonntag täglich mehrere Stunden Live-Programm. Parallel werden Spenden für die Initiative Gaming for Democracy gesammelt.
Darüber hinaus wurde das Cosplay Village weiterentwickelt. Überarbeitete Kostümregeln und vereinfachte Akkreditierungen sollen die Teilnahme für Cosplayer erleichtern. Ein verbesserter Standortfinder hilft Besuchern zudem dabei, wichtige Orte wie barrierefreie Toiletten oder kostenlose Wasserspender schneller zu finden.
Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August 2026 in Köln statt. Der 25. August steht mit der Opening Night Live ganz im Zeichen der großen Eröffnungsshow, während die gamescom dev bereits am 24. August den Auftakt der Messewoche bildet.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Glückwunsch zum neuen Meilenstein. 🥳 Wünsche allen viel Spaß die hingehen. 🙂
Gut das ich seit vorletzten Jahr verzichte. Heißt noch mehr nervige Influencer und Kiddies mit Selfie-Sticks🤣🤣🤣
Aber für Köln an sich und die Gamingbranche natürlich sehr stark.
Ich bin auf die Con früher immer hackedicht und hab nur Fotos mit den Models gemacht. ✌🏻😂
😂👌
Schöne Story, guter Mann! 😀
Sehr guter Mann😎
Ja wir auch. Haben Alkohol getrunken, im Auto geschlafen und mit den ganzen Hot Babes Fotos gemacht und lauter kostenlose Sachen abgestaubt😂👍
Nachdem America ihre E3 aufgegeben hat , war es nur eine Frage der Zeit bis die GC zum größten Event der Welt werden würde im Gaming .
Die Influenza Con.
Mich interessiert daran eigentlich nur noch die ONL
Ich selbst gehe zwar nicht mehr gerne auf große Messen aber es freut mich trotzdem das die Gamescom erfolgreich.
Es wäre auch schön wenn sie die E3 wiederbeleben würden.
Mich interessiert nur was scs zeigt. Hoffe das ets2 und ats endlich nen Release bekommen für Konsolen.
Sehr geil 😃
Bin gespannt was CD Project Red zeigt
Oh ja 💪
Standalone in neuer Engine wäre top.
Schon beeindruckend wie gefragt die Gamescom ist, da sollte von den Großen jeder teilnehmen, um Präsenz zu zeigen.
War vieleicht ganz gut das die E3 beendet wurde .
Bei dem was da gerade in Amerika abgeht wäre der Besucher Andrang , international wahrscheinlich extrem eingebrochen.
Glückwunsch zum Meilenstein.
Mehr als verdient .