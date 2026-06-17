Gamescom 2026: Xbox kehrt mit Fan Fest zur Messe nach Köln zurück

Xbox wird auf der gamescom 2026 in Köln wieder mit einer eigenen Präsenz vertreten sein. Die Messe findet vom 26. bis 30. August 2026 statt.
Zusätzlich zur Rückkehr auf die größte Gaming-Messe Europas hat Xbox auch ein Fan Fest angekündigt. Besucher sollen dort erstmals die Möglichkeit bekommen, kommende Spiele selbst anzuspielen.
Zu den gezeigten Titeln gehört unter anderem die Kampagne von Gears of War: E-Day, die auf der Messe spielbar sein soll.
Weitere Details zu Line-up, Events und zusätzlichen Anspielmöglichkeiten sollen in den kommenden Wochen über Xbox Wire DACH folgen.
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6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wünsche allen viel Spaß, die im August zur Gamescom 2026 gehen. 🙂
Bin ich froh das ich einmal über Umwege, die E3 besuchen konnte.
War schon ne Coole Sache.
Die GamesCom ist ja leider nicht mehr das was Sie war…
Ich hoffe Microsoft gibt auf der Messe ein paar „neue“ Einblicke (ShowCase), die ich dann von zu Hause/Arbeit verfolgen kann.
Schön dass Xbox auf der Messe wieder Präsenz zeigt.
Ist bei mir direkt um die Ecke. Werde ich mir, wie jedes Jahr, für ein paar Stunden nachmittags geben.
Ich werde trotzdem fern bleiben, ist einfach nicht meins. Zu viele Menschen, zu lange Schlangen und dann noch die ganzen Social Media Furzis. Nö danke
Bisher habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich zur Messe gehe.
Mal sehen.