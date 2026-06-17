Gamescom 2026: Xbox kehrt mit Fan Fest zur Messe nach Köln zurück

Xbox kündigt Fan Fest und spielbare Neuheiten für die gamescom 2026 an.

Xbox wird auf der gamescom 2026 in Köln wieder mit einer eigenen Präsenz vertreten sein. Die Messe findet vom 26. bis 30. August 2026 statt.

Zusätzlich zur Rückkehr auf die größte Gaming-Messe Europas hat Xbox auch ein Fan Fest angekündigt. Besucher sollen dort erstmals die Möglichkeit bekommen, kommende Spiele selbst anzuspielen.

Zu den gezeigten Titeln gehört unter anderem die Kampagne von Gears of War: E-Day, die auf der Messe spielbar sein soll.

Weitere Details zu Line-up, Events und zusätzlichen Anspielmöglichkeiten sollen in den kommenden Wochen über Xbox Wire DACH folgen.