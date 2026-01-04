GameSir: Entfesselt Gaming‑Revolution auf der CES 2026

GameSir kündigt bahnbrechende Controller‑Revolution an.

GameSir bringt mit Swift Drive und Turbo Drive zwei neue Technologien ins Gespräch, die das Gaming‑Erlebnis auf ein neues Level heben und die Bühne der CES 2026 dominieren sollen.

Der Hersteller rückt mit einem starken Fokus auf Retro‑Gaming‑Portables, E‑Sports‑Controller und High‑End‑Hardware in den Mittelpunkt der kommenden Präsentation.

Im Zentrum steht Codename Swift Drive, das als weltweit erster Direct‑Drive‑FFB‑Controller angekündigt wird und Simracing mit null Latenz und maximaler Immersion neu definieren soll.

Gleichzeitig deutet GameSir an, dass die Turbo‑Drive‑Technologie weitere Innovationen im Bereich Motor‑ und Vibrationsdesign einführen wird. Die Enthüllung umfasst zudem ein überarbeitetes Retro‑Gaming‑Konzept, einen neu gedachten E‑Sports‑Controller und einen symmetrischen Controller, der als ultimative Variante positioniert wird.

Besonders viel Aufmerksamkeit zieht die mögliche Vorstellung des neuen G7 Pro auf sich, der mehrfach angedeutet wird, ohne dass konkrete Details genannt werden.

GameSir plant ein umfangreiches Reveal‑Lineup, das am 6. und 7. Januar live auf dem offiziellen YouTube‑Kanal übertragen wird und die Marke klar als Innovationsführer positionieren soll.

Wer die Zukunft von GameSir, Swift Drive und dem potenziellen G7 Pro erleben möchte, findet die vollständige Präsentation während der CES 2026 im Livestream.

  1. Katanameister 285380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.01.2026 - 15:22 Uhr

    Interessanter Controller, das mit dem Minirad in der Mitte hab ich so noch nicht gesehen.

    0
  2. de Maja 318015 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.01.2026 - 15:23 Uhr

    Da ich keine Racer zocke geht die Entwicklung komplett an mir vorbei.

    0

