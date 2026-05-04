GameStop: Bietet 55,5 Milliarden Dollar für eBay

Der US‑Videospielhändler GameStop hat ein unverbindliches Übernahmeangebot für eBay abgegeben, das den E‑Commerce‑Konzern mit rund 55,5 Milliarden US‑Dollar bewertet. Die Offerte umfasst 125 US‑Dollar pro Aktie und besteht zu gleichen Teilen aus Bargeld und GameStop‑Aktien.

Die Reaktion an den Märkten fiel gemischt aus. eBay stieg im nachbörslichen Handel um bis zu 13,4 Prozent auf etwa 118 US‑Dollar, blieb damit jedoch klar unter dem Angebotspreis. Das deutet darauf hin, dass Anleger Zweifel an der Realisierbarkeit des Deals haben. GameStop selbst legte um rund vier Prozent auf 27,6 US‑Dollar zu.

GameStop‑CEO Ryan Cohen erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass er großes Potenzial in eBay sehe und das Unternehmen zu einem deutlich stärkeren Wettbewerber gegenüber Amazon entwickeln wolle. Nach seinen Worten könne eBay „viel mehr wert sein“ und solle langfristig „Hunderte Milliarden Dollar“ erreichen.

Für die Finanzierung hat GameStop laut eigener Aussage bereits eine Kreditlinie über bis zu 20 Milliarden US‑Dollar von der TD Bank gesichert. Der Rest soll aus dem eigenen Kassenbestand von rund 9,4 Milliarden US‑Dollar stammen. Zudem hält GameStop inzwischen etwa fünf Prozent der eBay‑Aktien.

Ob die Übernahme zustande kommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Zustimmung der eBay‑Führung, der Regulierungsbehörden sowie der Aktionäre beider Unternehmen ist erforderlich. eBay äußerte sich bislang nicht zu dem Vorschlag.

Branchenbeobachter verweisen darauf, dass eBay mit einer Marktkapitalisierung von rund 46 Milliarden US‑Dollar deutlich größer ist als GameStop, das vor der Ankündigung bei etwa 12 Milliarden US‑Dollar lag. Diese Diskrepanz wirft Fragen zur Glaubwürdigkeit des Angebots auf.

Cohen stellte klar, dass er bereit sei, den Vorschlag notfalls direkt den Aktionären vorzulegen und einen Proxy‑Fight zu führen. Sollte die Übernahme gelingen, würde Cohen als CEO des kombinierten Unternehmens vorgesehen sein.