GameStop: Bietet 55,5 Milliarden Dollar für eBay

29 Autor: , in News / GameStop
Übersicht
Image: GameStop / Depositphotos

GameStop legt ein 55,5‑Milliarden‑Dollar‑Angebot vor, während eBay‑Aktien nach der überraschenden Offerte steigen.

Der US‑Videospielhändler GameStop hat ein unverbindliches Übernahmeangebot für eBay abgegeben, das den E‑Commerce‑Konzern mit rund 55,5 Milliarden US‑Dollar bewertet. Die Offerte umfasst 125 US‑Dollar pro Aktie und besteht zu gleichen Teilen aus Bargeld und GameStop‑Aktien.

Die Reaktion an den Märkten fiel gemischt aus. eBay stieg im nachbörslichen Handel um bis zu 13,4 Prozent auf etwa 118 US‑Dollar, blieb damit jedoch klar unter dem Angebotspreis. Das deutet darauf hin, dass Anleger Zweifel an der Realisierbarkeit des Deals haben. GameStop selbst legte um rund vier Prozent auf 27,6 US‑Dollar zu.

GameStop‑CEO Ryan Cohen erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass er großes Potenzial in eBay sehe und das Unternehmen zu einem deutlich stärkeren Wettbewerber gegenüber Amazon entwickeln wolle. Nach seinen Worten könne eBay „viel mehr wert sein“ und solle langfristig „Hunderte Milliarden Dollar“ erreichen.

Für die Finanzierung hat GameStop laut eigener Aussage bereits eine Kreditlinie über bis zu 20 Milliarden US‑Dollar von der TD Bank gesichert. Der Rest soll aus dem eigenen Kassenbestand von rund 9,4 Milliarden US‑Dollar stammen. Zudem hält GameStop inzwischen etwa fünf Prozent der eBay‑Aktien.

Ob die Übernahme zustande kommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Zustimmung der eBay‑Führung, der Regulierungsbehörden sowie der Aktionäre beider Unternehmen ist erforderlich. eBay äußerte sich bislang nicht zu dem Vorschlag.

Branchenbeobachter verweisen darauf, dass eBay mit einer Marktkapitalisierung von rund 46 Milliarden US‑Dollar deutlich größer ist als GameStop, das vor der Ankündigung bei etwa 12 Milliarden US‑Dollar lag. Diese Diskrepanz wirft Fragen zur Glaubwürdigkeit des Angebots auf.

Cohen stellte klar, dass er bereit sei, den Vorschlag notfalls direkt den Aktionären vorzulegen und einen Proxy‑Fight zu führen. Sollte die Übernahme gelingen, würde Cohen als CEO des kombinierten Unternehmens vorgesehen sein.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu GameStop

29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. c0re82 47908 XP Hooligan Bezwinger | 04.05.2026 - 16:50 Uhr

    Seit Jahren höre ich, das Gamestop quasi insolvent ist und jetzt sind knapp 56 Mrd über? 🤨

    1
    • I Legend l 34755 XP Bobby Car Geisterfahrer | 04.05.2026 - 17:07 Uhr
      Antwort auf c0re82

      Findest du sowas nicht auch manchmal in alten Geburtstagskarten?
      Ich hab neulich eine Firmenübernahme für Amazon Prime in Omas alter Weihnachtskarte aus Deutsche Mark-Zeiten gefunden.
      Wenn nicht, dann läuft in deinem Leben gehörig was schief.

      0
      • Thagor90 21120 XP Nasenbohrer Level 1 | 04.05.2026 - 17:21 Uhr
        Antwort auf I Legend l

        klar doch….

        ist ja wohl bei jedem zweiten von uns fast täglich der Fall.

        Erst gestern wollte ich NVIDIA kaufen, hab mich aber spontan für AMD entschieden, da die zuletzt viel stärker gestiegen ist und ich somit mein Kleingeld los war.

        0
  4. AnCaptain4u 264835 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.05.2026 - 17:32 Uhr

    Was all die ehemaligen Mitarbeiter jetzt wohl denken, nachdem hunderte Geschäfte schließen mussten und noch mehr Angestellte gekündigt wurden?

    0
  7. DanSanAliaMi 103645 XP Elite User | 04.05.2026 - 18:33 Uhr

    Naja sind ja beide irgendwie am Boden. Sowohl Gamestop wie auch eBay. Woher Gamestop aber das viele Geld aufeinmal hat

    0

Hinterlasse eine Antwort