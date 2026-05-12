GameStop: eBay lehnt Übernahmeangebot ab

eBay hat das milliardenschwere Übernahmeangebot von GameStop offiziell abgelehnt. Der Online-Marktplatz erklärte, dass die Offerte nach eingehender Prüfung weder glaubwürdig noch attraktiv genug gewesen sei.

GameStop hatte vor rund einer Woche ein Angebot in Höhe von 55 Milliarden US-Dollar zur Übernahme von eBay angekündigt. Nun bestätigte eBay, dass der Verwaltungsrat die vorgeschlagene Transaktion nach Analyse durch finanzielle und rechtliche Berater zurückgewiesen habe.

In einem offiziellen Statement erklärte Verwaltungsratschef Paul S. Pressler, dass insbesondere Zweifel an der Finanzierung sowie an den langfristigen Auswirkungen auf Wachstum und Profitabilität eine zentrale Rolle gespielt hätten.

Laut Pressler sehe sich eBay weiterhin als stark aufgestelltes Unternehmen mit stabiler Marktposition und klarer Wachstumsstrategie. Der Konzern habe in den vergangenen Jahren seine Plattform, das Verkäufererlebnis sowie die operative Ausrichtung verbessert und wolle diesen Kurs eigenständig fortsetzen.

Darüber hinaus betonte eBay, dass das Unternehmen unter der aktuellen Führung gut positioniert sei, um nachhaltiges Wachstum und langfristigen Mehrwert für Aktionäre zu erzielen.

GameStop hat sich bislang nicht öffentlich zur Ablehnung geäußert. Entsprechend bleibt offen, ob das Unternehmen einen weiteren Übernahmeversuch plant oder das Angebot einmalig war.