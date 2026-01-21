GameStop: Stopft „Infinite Money Glitch“ – Kunden konnten unendlich Guthaben farmen

Ein Promo‑Fehler ermöglichte es Spielern, durch den Kauf und Sofort‑Trade einer Switch 2 unendlich GameStop‑Guthaben zu generieren – der Händler hat den Glitch nun offiziell behoben.

GameStop hat eine offizielle Stellungnahme zum inzwischen berüchtigten „GameStop Infinite Money Glitch“ veröffentlicht, der von YouTuber RJCmedia aufgedeckt wurde.

Der Fehler erlaubte es Kunden, durch eine clevere Kombination aus Kauf und sofortigem Eintausch unendlich Trade‑Credit zu erzeugen.

Wie der Glitch funktionierte

Kauf einer Nintendo Switch 2 für 414,99 USD

Sofortiger Trade‑In der Konsole plus Kauf eines gebrauchten Spiels

Ein Promo‑Bonus erhöhte den Trade‑In‑Wert der Switch 2 auf 472,50 USD

Damit war der Eintauschwert höher als der Neupreis – und das System erlaubte, den Vorgang beliebig oft zu wiederholen. Ergebnis: unendliches Guthaben.

Der Händler bestätigt, dass der Glitch sofort behoben wurde. Die Trade‑Promotions wurden angepasst, sodass derartige Rechenfehler nicht mehr auftreten können.

In der Stellungnahme heißt es sinngemäß, dass man zwar die „Kreativität“ der Kunden schätze, aber die Filialen nicht als endlose Geldmaschinen gedacht seien.

Fazit

Der Infinite Money Glitch war nur kurz aktiv, aber spektakulär genug, um viral zu gehen. GameStop versichert, dass das System nun wieder korrekt funktioniert – und dass solche „mathematischen Ausrutscher“ künftig nicht mehr vorkommen sollen.

GAMESTOP ISSUES STATEMENT ON INFINITE MONEY GLITCH GameStop is aware of the “GameStop Infinite Money Glitch,” exposed by YouTuber RJCmedia. By purchasing a Nintendo Switch 2 for $414.99 and then immediately trading it back in along with the purchase of a pre-owned game, a… pic.twitter.com/F2D2v41IeQ — GameStop (@gamestop) January 20, 2026