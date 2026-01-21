GameStop: Stopft „Infinite Money Glitch“ – Kunden konnten unendlich Guthaben farmen

GameStop hat eine offizielle Stellungnahme zum inzwischen berüchtigten „GameStop Infinite Money Glitch“ veröffentlicht, der von YouTuber RJCmedia aufgedeckt wurde.
Der Fehler erlaubte es Kunden, durch eine clevere Kombination aus Kauf und sofortigem Eintausch unendlich Trade‑Credit zu erzeugen.
Wie der Glitch funktionierte
- Kauf einer Nintendo Switch 2 für 414,99 USD
- Sofortiger Trade‑In der Konsole plus Kauf eines gebrauchten Spiels
- Ein Promo‑Bonus erhöhte den Trade‑In‑Wert der Switch 2 auf 472,50 USD
Damit war der Eintauschwert höher als der Neupreis – und das System erlaubte, den Vorgang beliebig oft zu wiederholen. Ergebnis: unendliches Guthaben.
Der Händler bestätigt, dass der Glitch sofort behoben wurde. Die Trade‑Promotions wurden angepasst, sodass derartige Rechenfehler nicht mehr auftreten können.
In der Stellungnahme heißt es sinngemäß, dass man zwar die „Kreativität“ der Kunden schätze, aber die Filialen nicht als endlose Geldmaschinen gedacht seien.
Fazit
Der Infinite Money Glitch war nur kurz aktiv, aber spektakulär genug, um viral zu gehen. GameStop versichert, dass das System nun wieder korrekt funktioniert – und dass solche „mathematischen Ausrutscher“ künftig nicht mehr vorkommen sollen.
GAMESTOP ISSUES STATEMENT ON INFINITE MONEY GLITCH
GameStop is aware of the “GameStop Infinite Money Glitch,” exposed by YouTuber RJCmedia.
By purchasing a Nintendo Switch 2 for $414.99 and then immediately trading it back in along with the purchase of a pre-owned game, a… pic.twitter.com/F2D2v41IeQ
— GameStop (@gamestop) January 20, 2026
4 Kommentare
Ziemlich kurios, wer weiß, welche Glitches es sonst noch gibt.
Sollte so glitches öfters geben. So am bankautomat.das er Geld auswirft ohne das es berechnet wird 😄
Könnt ihr das nicht berichten, bevor es gepatcht wird🤣
Ich wäre mal für ein Xbox Guthaben Glitch eine 50 € Karte aufladen und 1000€ mehr bekommen 😂