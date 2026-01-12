GameStop: Hunderte Stores werden in den USA dichtgemacht

Zum Jahresauftakt 2026 wurden zahlreiche GameStop‑Kunden unerwartet darüber informiert, dass ihre lokalen Filialen bald schließen. Die Mitteilungen hingen als Ausdruck an den Türen, ergänzt durch einen QR‑Code für einen 20‑Prozent‑Trade‑in‑Bonus.

Parallel berichteten Nutzer in sozialen Netzwerken von identischen Hinweisen in ihren Postfächern. Für viele bedeutet das längere Wege zum nächsten Store, während andere die Gelegenheit nutzten, um Displays und Poster aus den ausgedünnten Shops mitzunehmen.

Mehrere Mitarbeiter schildern, dass selbst gut laufende Standorte betroffen sind. Nach aktuellen Schätzungen sollen bis zu 296 Filialen in dieser Woche geschlossen worden sein oder kurz davorstehen. Einige Beschäftigte erfuhren erst wenige Tage vorher von der Entscheidung, und nur ein Teil von ihnen wird auf andere GameStop‑Standorte verteilt.

In noch geöffneten Filialen fällt hingegen auf, dass die Regale ungewöhnlich leer wirken, da die Warenlieferungen zuletzt stark zurückgegangen sind.

Während die Belegschaft ihre Lage verarbeitet, richtet das Unternehmen den Blick auf Wachstum. Die Unternehmensführung stellte CEO Ryan Cohen ein Paket von bis zu 35 Milliarden Dollar in Aussicht, basierend auf leistungsabhängigen Aktienoptionen.

Für die Auszahlung müsste GameStop jedoch eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar erreichen und kumulierte Gewinne von mindestens 10 Milliarden Dollar erzielen. Derzeit liegt der Marktwert bei 9,52 Milliarden. Cohen erhält laut SEC‑Unterlagen keinerlei garantierte Vergütung, sondern ausschließlich erfolgsabhängige Bezahlung.

Die Diskrepanz zwischen ambitionierten Unternehmenszielen und der Situation vor Ort sorgt für deutliche Reaktionen. Betroffene Mitarbeiter teilen ihre Frustration öffentlich, während GameStop inmitten der Schließungswelle weiter an seinen Plänen festhält.