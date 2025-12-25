Gaming: 100‑Dollar‑Games unausweichlich: Ex‑Call‑of‑Duty‑Direktor warnt vor nächster Preisexplosion

AAA‑Spiele bald für 100 Dollar? Branchenveteran Greg Reisdorf sagt: Es ist nur eine Frage der Zeit!

Der ehemalige Multiplayer Creative Director von Call of Duty, Greg Reisdorf, geht davon aus, dass der Preis für AAA‑Spiele in naher Zukunft die Marke von 100 Dollar erreichen wird.

In einem aktuellen Interview erklärte Reisdorf, dass steigende Entwicklungskosten und wachsender finanzieller Druck durch Investoren diesen Schritt unausweichlich machen.

Laut Reisdorf warten die großen Publisher lediglich darauf, dass ein Unternehmen den ersten Schritt wagt, bevor der neue Preisstandard branchenweit übernommen wird.

Reisdorfs Einschätzung deckt sich mit aktuellen Marktanalysen, die ebenfalls auf eine mögliche Preissteigerung hinweisen.

Während einige Analysten derzeit maximal 80 Dollar für realistisch halten, sieht Reisdorf die 100‑Dollar‑Grenze als logische Konsequenz der immer aufwendigeren Produktion moderner AAA‑Titel. Besonders Spiele wie Grand Theft Auto 6 werden in diesem Zusammenhang häufig genannt, da sie aufgrund ihrer enormen Entwicklungskosten als potenzielle Kandidaten gelten, die den neuen Preisstandard einführen könnten.