Gaming: 100‑Dollar‑Games unausweichlich: Ex‑Call‑of‑Duty‑Direktor warnt vor nächster Preisexplosion

Der ehemalige Multiplayer Creative Director von Call of Duty, Greg Reisdorf, geht davon aus, dass der Preis für AAA‑Spiele in naher Zukunft die Marke von 100 Dollar erreichen wird.
In einem aktuellen Interview erklärte Reisdorf, dass steigende Entwicklungskosten und wachsender finanzieller Druck durch Investoren diesen Schritt unausweichlich machen.
Laut Reisdorf warten die großen Publisher lediglich darauf, dass ein Unternehmen den ersten Schritt wagt, bevor der neue Preisstandard branchenweit übernommen wird.
Reisdorfs Einschätzung deckt sich mit aktuellen Marktanalysen, die ebenfalls auf eine mögliche Preissteigerung hinweisen.
Während einige Analysten derzeit maximal 80 Dollar für realistisch halten, sieht Reisdorf die 100‑Dollar‑Grenze als logische Konsequenz der immer aufwendigeren Produktion moderner AAA‑Titel. Besonders Spiele wie Grand Theft Auto 6 werden in diesem Zusammenhang häufig genannt, da sie aufgrund ihrer enormen Entwicklungskosten als potenzielle Kandidaten gelten, die den neuen Preisstandard einführen könnten.
Da sind wir doch schon lange durch die ganze Editionen ohne wirklich großen Mehrwert
Mir egal außer Gears of war e day kaufe ich eh keine say one releases mehr .
Habe soviele spiele noch auf meinem pile of shame. Plus den gamepass. Da bin ich mehr als gut noch versorgt
Wir sind doch schon weit über 100€!!!
Ich gehe jetzt mal von Spielen aus die entwickelt werden, dann Inhalte entfernt werden um Sie dann via DLC oder Pass mit zu verkaufen.
Borderlands 4 = 130€
Indiana Jones = 110€
Assassins Creed Shadows 120€
Da ist für mich die Diskusion von 80-100€ oder$ nur reine Augenwischerei.
Naja, es geht ja darum, aus 80-130 € dann vermutlich 100-150 € zu machen.
Vielleicht sollte man bei Spielen für 80-130€ erstmal abliefern! Und vor allem fertige Spiele zum Release heraus hauen und nicht zahlende Kundschaft als Beta Tester zu missbrauchen.
Da gebe ich dir Recht, aber die Kundschaft will es ja so. Ansonsten würden nicht so viele Spiele zu Release oder sogar schon vorher gekauft werden.
Also ja, die dummen Ideen haben die Publisher, aber die Gamer sind die, die sie dafür noch belohnen.
Ich finde es kommt halt drauf an wieviel Mehrwert die Spiele mir geben, z.b. für Indy hätte ich keine 110€ ausgegeben, max 50 als Deluxe Version, für Borderlands, vielleicht schon eher, weil der Umfang doch sehr groß ist. Für GTA würde ich auch 150€ bezahlen, wenn es denn wirklich 3x größer ist als der Vorgänger und ich 200-300std Spielzeit mit sinnvoller Story habe (also nicht hole Paket x fahre nach y und das 1000x), auch für Eldar Scrolls 7, wenn es ähnliche Größe wie Skyrim hat würde ich mehr bezahlen. Creed Shadows war anfangs tatsächlich 120€, aber dann nach der Umstellung haben wundersameweise nur 69 gereicht, und den DLC später für 20, was halt dann doch seltsam ist, wieso anfangs soviel verlangt wurde. Allerdings habe ich es bezahlt, da ich wusste es spielt sich mind. 200Std. und bekommt evtl. soviel Support wie Valhalla, also ein Spiel für mehrere Jahre Content (mal sehen ob das wirklich so sein wird). Viel schlimmer sind aber z.b. diese Sport Spiele, Vollpreis für College Football mit allen Items 12K€. Alles ist halt teurer geworden, der Euro aber auch der Dollar haben mind. 20% an Kaufkraft die letzten paar Jahre verloren (es ist noch nicht so lange her da hat Diesel unter 1€ gekostet, knapp 10Jahre her, oder Schokolade, ich erinnere mich als Kind habe ich für 1€/2DM 2 Tafeln Milka bekommen, selbst später nach der Euro Umstellung hat 1 Tafel nur 0,5€ gekostet, heute 2€ – Schokolade war mal die stabilste Währung Deutschlands, weshalb es mich gewundert hat das man während Covid auf Toilettenpapier umgestiegen ist mit tatsächlichem Nullwert eigentlich, da leicht ersetzbar durch z.b. Wasser), aber vielleicht kann AI den Preis doch drastisch senken und wir sind wieder bei 80€ für AAA Titel.
Statt mit Benzin und Schokolade sollte man mit Silksongs, Expedition 33s oder Balatros rechnen.
Dann fällt allerdings schnell auf, wie willkürlich AAA-Preise sind.
Aber hey, es gab auch Leute, die 1.000 € für ne Xbox bezahlt haben. Soll jeder machen, wie er will. Es wird auch in Zukunft günstigere Spiele geben, die ohne Ingame-Shops auskommen.
Aber dass KI den Preis senkt, glaube ich eher nicht. Wenn überhaupt, senkt sie die Kosten. Und das bedeutet keine Sekunde des Preises für den Kunden, sondern eine Erhöhung der Gewinne für den Publisher.
Wenn man den Kunden einmal an einen Preis gewöhnt hat, gibt es keinen Grund, ihn wieder zu senken.
Da bin ich schon lange raus, hahaha 🤣
Ich frag mich wer sich da so reinlegen lässt? Wer kauft eigentlich noch unfertige Spiele, bei denen Inhalte entfernt werden zum Neupreis? Ich mache es aus schmerzlichen Erfahrungen schon lange nicht mehr und meine beiden Söhne auch nicht, die kaufen sich lieber Skins für Fortnite oder zocken am Handy.
Und dann wird immer mehr KI für die Entwicklung verwendet die, warte mal, überhaupt keinen Lohn dafür kassiert 🤣😅
Gewinnmaximierung at it’s best ✌️
Das die Standardversionen 100€ kosten werden in naher Zukunft halte ich für sehr unwahrscheinlich!
Man siehts doch schon hier in den Kommentaren wie viele Leute sich die Games nur in Sales holen und nicht zum release. Die Firmen haben das auch schon lange erkannt und fahren eine andere Taktik.
Was man zurzeit macht, ist die Premium oder Deluxe Version mit anzubieten für 40€ mehr.
Dann bekommt man für 120€ statt 80€ Kosmetiks, 3 Tage vorabzug, und einen Seasonpass mit noch mehr Kosmetiks und XP-Boost…
mehr ist es in der Regel ja heutzutage nicht mehr.
Ein Paar Monate später gibt es dann noch DLC`s für 40€ die eigentlich schon bei Release dabei waren, die man aber bewusst raus gehalten hat um die Leute weiter zu melken und den Anschein zu erwecken, man ist tüchtig dabei neue Inhalte für die Spieler zu machen.
Wenn GTA 6 wirklich die Größe und Umfang haben sollte, von dem die meisten ausgehen! Dann wären 100€ fast noch zu wenig für die Stunden an Spaß die uns erwarten könnten.
Will sagen: wenn es das Game wert ist, dann sind 100€ bestimmt nicht zu viel.
Die letzten Jahre habe ich aber um ehrlich zu sein auch kein Game erlebt, was diese Anforderungen bei mir erfüllen würde.
Kauf mir games nurnoch per online code günstiger oder mit Microsoft rewards
Unausweichlich?
Nur wenn der Markt es auch schluckt, ich definitiv nicht.
Da ich eh nicht groß Online spiele, reicht mir immer die Normale Standard Version. Weil auf diesen Online Mist kann ich verzichten, GTA VI Online wird wieder eine Gelddruckmarschmiene, wahrscheinlich noch schlimmer als GTA V.
Sollen sie machen, ich kaufe meine Spiele eh kaum noch Day One.
Das muss schon so etwas wie KCD 2, RDR2 oder eben auch GTA 6 sein, sonst kaufe ich nur noch im Angebot.
Was die nicht verstehen, die meisten von uns würden locker Jahre ohne neue Spiele auskommen, wenn wir uns mal um unsere Pile of Shame kümmern würden. 👀