Gaming: 11 BAFTA-Nominierungen für Senua’s Saga: Hellblade II

Der britische Spieleverband BAFTA hat die Nominierungen für die 21. BAFTA Games Awards bekannt gegeben, die das herausragende Niveau der kreativen Leistungen einer Vielzahl britischer und internationaler Entwicklerteams unterstreichen.

Insgesamt wurden 41 Spiele in 17 Kategorien nominiert. Mit 11 Nominierungen sticht Senua’s Saga: Hellblade II von den Xbox Game Studios mit den meisten deutlich hervor.

Die Spiele Astro Bot und Still Wakes the Deep wurden jeweils achtmal nominiert. Thank Goodness You’re Here darf sich über sieben bzw. Black Myth: Wukong über sechs Nominierungen freuen.

Die Gewinner werden bei den 21. BAFTA Games Awards in London am 8. April 2025 bekannt gegeben und auf YouTube und Twitch live übertragen.

Die vollständige Liste der Nominierungen seht ihr hier.