Gaming: 20‑Jahre‑Mission erfüllt: Vater vollendet komplette Xbox 360‑Sammlung

Xbox 360‑Sammler erreicht unglaubliches Lebensziel nach zwei Jahrzehnten dank eines emotionalen Geschenks.

Reddit‑Nutzer u/Uncleseeth hat nach exakt 20 Jahren seine vollständige North‑American‑Xbox‑360‑Sammlung abgeschlossen und damit ein außergewöhnliches Gaming‑Projekt vollendet.

Die Sammlung umfasst inzwischen 1.353 Spiele und Varianten, ein Meilenstein, der mit einem besonders persönlichen Moment verbunden ist.

Der Startschuss fiel an Weihnachten 2005, als er die Xbox 360 und sein erstes Spiel GUN erhielt. Seitdem wuchs die Sammlung kontinuierlich, bis schließlich Pro Evolution Soccer 18 als letztes fehlendes Stück hinzukam – ein Geschenk seines Sohnes, das den Abschluss der Sammlung markierte.

Der Moment wird von ihm als bittersüß beschrieben, da das Ziel erreicht ist, die Leidenschaft für weitere Varianten jedoch bestehen bleibt.

Die Vollendung der Xbox 360‑Kollektion genau 20 Jahre nach Beginn unterstreicht die Ausdauer und Hingabe, die in dieses Projekt geflossen sind. Für den Sammler endet damit ein Kapitel, während ein neues beginnt, das sich nun auf zusätzliche Varianten konzentriert.

Wie viele Spiele habt ihr bisher gesammelt?