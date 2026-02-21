Gaming: 30 neue AA-Spiele und Indie-Titel vorgestellt

Erlebt die Action noch einmal mit allen Trailern aus dem zweistündigen Livestream, moderiert von Dodger und Jesse Cox.

Fourth Floor freut sich, nach einer weiteren erfolgreichen Veranstaltung die Videos zum Convergence Games Showcase präsentieren zu können.

Die von Dodger und Jesse Cox in Zusammenarbeit mit IGN moderierte Veranstaltung präsentierte über 30 mit Spannung erwartete AA- und Indie-Spiele für 2026, darunter erste Gameplay-Enthüllungen, Weltpremieren und exklusive Inhalte von Curve Games, Gambit Digital und Playside.

Folgend 30 Trailer (Spielname – Studio)

A Fighter’s Nova Mindara! – Gambit Digital

A Storied Life Tabitha – Secret Mode

Altered Alma – Critical Reflex

Aphelion – DON’T NOD

Battlestar Galactica Scattered Hopes – Dotemu

Bonnie Bear Saves Frogtime – offbrand games

Burden Street Station – Critical Reflex

DenshAttack! – Fireshine Games

Drowned Lake – Critical Reflex

Echoes of Mora – Dan Sheridan

Emberville – Cygnus Cross

Everything is Crab – Secret Mode

Far Far West – Fireshine Games

Gecko Gods – Super Rare Games

GIMMIKO – Critical Reflex

Grime II – Kwalee

Gunboat God – Fireshine Games

How Many Dudes? – Butterscotch Shenanigans

ITER-8 – Fireshine Games

Lost Castle 2 – Goldpact.gg

Mayak Nikita – Nplus1

Modulus – Kwalee

MOUSE P.I. For Hire – PlaySide

Gambit Digital Highlights

Nomori – Enchanted Works

NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager – Secret Mode

Please, Watch The Artwork – Thomas Waterzooi

Prime Monster – Cavalier Game Studios

Rhell Warped Worlds & Troubled Times – Yogscast Games

Rune Dice – Kwalee

snacktorio – TNgineers

Teeto – Super Rare Games

Townseek – Super Rare Games

Turnbound – Gambit Digital

Wax Heads – Curve Games

  1. daemon1811 36800 XP Bobby Car Raser | 21.02.2026 - 16:06 Uhr

    Wenn das mit den ganzen Indie-games so weitergeht, dann kann die neue Generation von Konsolen einpacken, denn dafür braucht man keine Konsole ,die preislich wohl durch die Decke gehen wird.

    • buimui 452070 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 21.02.2026 - 16:10 Uhr
      Antwort auf daemon1811

      Wenn ich mir ansehe wie unkreativ und unausgereift der Großteil der großen Produktionen geworden sind, bin ich über jedes Indie-Game froh, dass noch Mut zu Kreativität und Risiken hat.

  2. buimui 452070 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 21.02.2026 - 16:07 Uhr

    Vielen Dank für deine Mühe @Z0RN.

    Als Indie-Fan hast du mir den Abend versüßt. Da habe ich einiges zum schauen.

  3. Robilein 1219530 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.02.2026 - 16:13 Uhr

    Danke für den Artikel. Als großen Indie-Fan habe ich erstmal ordentlich was zum durchschauen🤣🤣🤣

  4. Katanameister 333980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.02.2026 - 16:42 Uhr

    Danke für die Trailerzusammenstellung, werde ich bei Gelegenheit alles durchgucken.

  5. Galathea 2580 XP Beginner Level 2 | 21.02.2026 - 17:06 Uhr

    Ich weiß schon, warum ich nur wenig Freude mit Indies habe. Mit dem Pixellook, der zu zu bunten Grafik/Comicstil und der teilweisen Ausrichtung an ein jüngeres Publikum kann ich nichts anfangen.

