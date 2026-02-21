Gaming: 30 neue AA-Spiele und Indie-Titel vorgestellt

Erlebt die Action noch einmal mit allen Trailern aus dem zweistündigen Livestream, moderiert von Dodger und Jesse Cox.

Fourth Floor freut sich, nach einer weiteren erfolgreichen Veranstaltung die Videos zum Convergence Games Showcase präsentieren zu können.

Die von Dodger und Jesse Cox in Zusammenarbeit mit IGN moderierte Veranstaltung präsentierte über 30 mit Spannung erwartete AA- und Indie-Spiele für 2026, darunter erste Gameplay-Enthüllungen, Weltpremieren und exklusive Inhalte von Curve Games, Gambit Digital und Playside.

Folgend 30 Trailer (Spielname – Studio)

A Fighter’s Nova Mindara! – Gambit Digital

A Storied Life Tabitha – Secret Mode

Altered Alma – Critical Reflex

Aphelion – DON’T NOD

Battlestar Galactica Scattered Hopes – Dotemu

Bonnie Bear Saves Frogtime – offbrand games

Burden Street Station – Critical Reflex

DenshAttack! – Fireshine Games

Drowned Lake – Critical Reflex

Echoes of Mora – Dan Sheridan

Emberville – Cygnus Cross

Everything is Crab – Secret Mode

Far Far West – Fireshine Games

Gecko Gods – Super Rare Games

GIMMIKO – Critical Reflex

Grime II – Kwalee

Gunboat God – Fireshine Games

How Many Dudes? – Butterscotch Shenanigans

ITER-8 – Fireshine Games

Lost Castle 2 – Goldpact.gg

Mayak Nikita – Nplus1

Modulus – Kwalee

MOUSE P.I. For Hire – PlaySide

Nomori – Enchanted Works

NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager – Secret Mode

Please, Watch The Artwork – Thomas Waterzooi

Prime Monster – Cavalier Game Studios

Rhell Warped Worlds & Troubled Times – Yogscast Games

Rune Dice – Kwalee

snacktorio – TNgineers

Teeto – Super Rare Games

Townseek – Super Rare Games

Turnbound – Gambit Digital

Wax Heads – Curve Games