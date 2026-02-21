Gaming: 30 neue AA-Spiele und Indie-Titel vorgestellt

Fourth Floor freut sich, nach einer weiteren erfolgreichen Veranstaltung die Videos zum Convergence Games Showcase präsentieren zu können.
Die von Dodger und Jesse Cox in Zusammenarbeit mit IGN moderierte Veranstaltung präsentierte über 30 mit Spannung erwartete AA- und Indie-Spiele für 2026, darunter erste Gameplay-Enthüllungen, Weltpremieren und exklusive Inhalte von Curve Games, Gambit Digital und Playside.
Folgend 30 Trailer (Spielname – Studio)
A Fighter’s Nova Mindara! – Gambit Digital
A Storied Life Tabitha – Secret Mode
Altered Alma – Critical Reflex
Aphelion – DON’T NOD
Battlestar Galactica Scattered Hopes – Dotemu
Bonnie Bear Saves Frogtime – offbrand games
Burden Street Station – Critical Reflex
DenshAttack! – Fireshine Games
Drowned Lake – Critical Reflex
Echoes of Mora – Dan Sheridan
Emberville – Cygnus Cross
Everything is Crab – Secret Mode
Far Far West – Fireshine Games
Gecko Gods – Super Rare Games
GIMMIKO – Critical Reflex
Grime II – Kwalee
Gunboat God – Fireshine Games
How Many Dudes? – Butterscotch Shenanigans
ITER-8 – Fireshine Games
Lost Castle 2 – Goldpact.gg
Mayak Nikita – Nplus1
Modulus – Kwalee
MOUSE P.I. For Hire – PlaySide
Gambit Digital Highlights
Nomori – Enchanted Works
NUTMEG! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager – Secret Mode
Please, Watch The Artwork – Thomas Waterzooi
Prime Monster – Cavalier Game Studios
Rhell Warped Worlds & Troubled Times – Yogscast Games
Rune Dice – Kwalee
snacktorio – TNgineers
Teeto – Super Rare Games
Townseek – Super Rare Games
Turnbound – Gambit Digital
Wax Heads – Curve Games
Wenn das mit den ganzen Indie-games so weitergeht, dann kann die neue Generation von Konsolen einpacken, denn dafür braucht man keine Konsole ,die preislich wohl durch die Decke gehen wird.
Wenn ich mir ansehe wie unkreativ und unausgereift der Großteil der großen Produktionen geworden sind, bin ich über jedes Indie-Game froh, dass noch Mut zu Kreativität und Risiken hat.
Vielen Dank für deine Mühe @Z0RN.
Als Indie-Fan hast du mir den Abend versüßt. Da habe ich einiges zum schauen.
Bitte bitte, lass mal dein persönliches Best of direkt da. 😉
Werde ich sehr gerne machen. 👌
Danke für den Artikel. Als großen Indie-Fan habe ich erstmal ordentlich was zum durchschauen🤣🤣🤣
Danke für die Trailerzusammenstellung, werde ich bei Gelegenheit alles durchgucken.
Ich weiß schon, warum ich nur wenig Freude mit Indies habe. Mit dem Pixellook, der zu zu bunten Grafik/Comicstil und der teilweisen Ausrichtung an ein jüngeres Publikum kann ich nichts anfangen.