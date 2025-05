Gaming: 37,5 Millionen Deutsche spielen

Es ist eine große, vielfältige und ständig wachsende Gemeinschaft: Etwa 6 von 10 Menschen (59 Prozent) zwischen 6 und 69 Jahren in Deutschland spielen Videospiele.

Insgesamt ist die Zahl der Spieler hierzulande in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Über alle Altersgruppen hinweg spielen rund 37,5 Millionen Deutsche – so viele wie nie zuvor – Videospiele auf Konsolen, PCs und Smartphones. Damit ist die Zahl der Spieler seit 2020 um rund 9 Prozent gestiegen.

Das sind die Zahlen, die der game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. heute auf Basis der von YouGov erhobenen Daten veröffentlicht hat.

Besonders dynamisch ist die Entwicklung bei den Spielern über 60 Jahren, die in nur 12 Monaten von 6,4 auf 7,7 Millionen angewachsen sind.

Die Zunahme des Anteils älterer Spieler ist zum einen darauf zurückzuführen, dass viele Spieler schon seit Jahrzehnten Spiele spielen. Zum anderen entdecken immer mehr ältere Menschen die Freude an Videospielen.

So setzt sich der Trend der letzten Jahre fort: Auch das Durchschnittsalter der deutschen Spielerinnen und Spieler übersteigt erstmals die Marke von 39 Jahren – es steigt von 38,2 Jahren im Jahr 2023 auf 39,5 Jahre im Jahr 2024.

Insgesamt sind 8 von 10 Spielern in Deutschland (79 Prozent) über 18 Jahre alt. Was das Geschlecht der Spieler in Deutschland anbelangt, so ist die Verteilung in den letzten Jahren mit rund 48 Prozent Frauen und 52 Prozent Männern ausgeglichen geblieben.

Felix Falk, Geschäftsführer von game – Verband der deutschen Games-Branche sagte: „Spiele faszinieren Millionen von Menschen in Deutschland – Jung und Alt, Frauen und Männer. Die Mehrheit der Deutschen spielt schon lange Spiele und es werden immer mehr.“ „Spannend ist auch das stetig steigende Durchschnittsalter der Gamer: Wir nähern uns schnell dem Alter von 40 Jahren. Damit wird deutlich, was viele immer noch überrascht: Ob 17 oder 70, Spiele begeistern Menschen jeden Alters und der Anteil der älteren Spieler wächst besonders stark.“

Wachstum des deutschen Spielemarktes pausiert im Jahr 2024

Nachdem der deutsche Spielemarkt in den letzten Jahren nie dagewesene Höhen erreicht hat, wird er 2024 eine Wachstumspause einlegen.

Im vergangenen Jahr lag der Umsatz mit Spielen, Spielehardware und Online-Gaming-Diensten in Deutschland bei 9,4 Milliarden Euro – ein Rückgang von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Besonders ausgeprägt war der Rückgang beim Kauf von Spielen für PC, Konsolen und Smartphones (-17 Prozent auf 921 Millionen Euro) sowie beim Kauf von Hardware (-10 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro).

Entgegen dem allgemeinen Markttrend stiegen die Umsätze mit Online-Gaming-Diensten zweistellig um 12 Prozent auf 965 Millionen Euro im Vergleich zu 2023.

Über die Marktdaten

Die Marktdaten basieren auf Statistiken von YouGov Shopper, Nielsen IQ und data.ai (ein Unternehmen von Sensor Tower).

Die von YouGov Shopper angewandten Methoden zur Erhebung von Daten über den digitalen Spielemarkt in Deutschland sind weltweit einzigartig und zeichnen sich durch ihre Qualität aus.

Sie umfassen eine kontinuierliche Befragung von 25.000 Verbrauchern, die repräsentativ für die deutsche Bevölkerung hinsichtlich ihrer Kauf- und Nutzungsgewohnheiten bei Videospielen sind, sowie ein Handelspanel.

Die Erhebungsmethoden geben einen einzigartigen Einblick in den deutschen Markt für Computer- und Videospiele.