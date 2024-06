Gaming: 40 % weniger Konsolenverkäufe im Mai in Europa

Laut den neusten Daten der GSD sind im Mai 2024 die Verkäufe für Videospielsoftware in Europa im Vergleich zum Vorjahr um 17 % gesunken. Bei Videospielkonsolen gingen die Verkäufe auf dem europäischen Markt um 40 % zurück.

Der allgemeine Rückgang kann durch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom begründet werden. Das Spiel verkaufte im Mai 2023 mehr Einheiten als die gesamte Top 10 in diesem Monat. Neben dem Spiel gab es auch eine Zelda-Edition der Nintendo Switch Konsole.

Ein Blick in die Top 10 der meistverkauften Spiele (digital und physisch) für Mai 2024 zeigt, EA Sports FC 24 auf dem ersten Platz, gefolgt von Grand Theft Auto V und EA Sports F1.

Top 10 für Europa (digital + physisch)