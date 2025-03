Gaming: 653 Millionen Konsolenspieler im letzten Jahr

Autor:, in / Gaming

Über den Zustand der Spieleindustrie sprach Ben Porter während eines Vortrags auf der Game Developer Conference. Der Director of Consulting beim Marktforschungsunternehmen Newzoo hatte ein paar interessante Zahlen zur Hand.

Laut einem Bericht von PC Gamer sind PC-Spiele größer als je zuvor. Dabei werden ältere Spiele bevorzugt.

Die Zahlen stammen aus einer jährlichen Umfrage, die unter 73.000 Spielern vorgenommen sowie aus Daten, die aus über 10.000 Spielen extrapoliert worden sind.

Demnach wächst der PC-Markt weiter an. So waren es im Jahr 2023 mehr als 873,5 Millionen Spieler. Im Jahr 2024 stieg die Zahl auf 907,5 Millionen weiter an.

Im Jahr 2024 haben PC-Spieler 67 % der Spielstunden mit Titeln verbracht, die sechs Jahre oder älter waren. 25 % der Spielstunden wurden mit Spielen verbracht, die zwei bis fünf Jahre alt waren, bzw. 8 % waren weniger als zwei Jahre alt.

Laut Newzoo sind die knapp 908 Millionen Spieler auf dem PC stark auf ältere Live-Service-Spiele ausgerichtet. Die Zahlen sprechen dafür.

Im Vergleich dazu sind es auf Konsolen im letzten Jahr 653,1 Millionen Spieler.