Gaming: AAA-Spielbudgets steigen auf über 300 Millionen Dollar – Bericht

Laut Jason Schreier von Bloomberg liegen die Budgets für AAA-Spiele in den USA und Kanada mittlerweile oft bei 300 Millionen US-Dollar oder mehr. Diese Summen betreffen fast ausschließlich Entwicklergehälter und Overhead-Kosten, während die Vergütung von Führungskräften größtenteils über Aktien abgewickelt wird.
Die hohen Kosten erklären, warum Studios stärker auf Live-Service-Modelle setzen, weniger Risiken bei neuen IPs eingehen und in einigen Bereichen Personal abbauen. Für die Branche bedeutet das, dass kreative Experimente seltener umgesetzt werden, während bewährte Marken und sichere Konzepte im Vordergrund stehen.
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Ich Frage mich immer wieder, ob das überhaupt in der Größenordnung nötig ist.
Nein, ist es nicht.
Das ist das Problem von überbesetzten Teams, wo kein wirklich Focus herrscht.
Viele Köche verderben den Brei kommt ja nicht von irgendwo her…
Dazu haben vor allem die großen Teams viele angestellt die nicht primär wegen ihrer Fähigkeit da sitzen, sondern sehr oft wegen einer Quote, klingt zwar hart, ist aber nun mal Fakt. Bei UbiSoft z.B. ist das ein riesen Problem…
Dazu wissen viele gar nicht was es heißt 8 Stunden zu arbeiten.
Ich nehme da immer gern Twitter/X als Beispiel…
80% / ca 6000 Mitarbeiter entlassen und es läuft (technisch) besser als vorher ….
Clair Obscur: Expedition 33 hat is summe, also inklusive Marketing ca 30 Millionen gekostet …
Was hat nochmal ein Marathon gekostet ?
Oder wird ein Horizon the Gethering kosten ??
Das kann so nicht weitergehen, da erhofft man sich schon irgendwann einen Spielecrash, damit das wieder humanere Züge annimmt.
Ich halte 300 Millionen ebenfalls für völlig überzogen. Ich glaube auch nicht, dass z.B. ein Spiel wie Bioshock in der heutigen Zeit so viel kosten würde. Aber jeder Publisher glaubt, man muss diese besch…. Open World Spiele machen, garniert mit irgendeinem Service-Gedöns usw. Hoffentlich fallen noch ganz viele damit auf die Fre…., damit die Branche aufwacht. Ein Spiel, wie GTA 6, werden wir nach dessen Release nicht so schnell wiedersehen – da könnte ich mir auch die 300 Millionen vorstellen.
300 Mio ist halt schon abnormal.
Witcher 4 und GTA 6 dürften sogar noch höher sein.
GTA6 aktuell angeblich 1 – 2 Milliarden $$$
Ist natürlich blöd, wenn das Risiko immer größer wird und man einen Hit abliefern MUSS, um am Leben zu bleiben. Und das noch in der heutigen Zeit.
Man stelle sich nur mal vor, man investiert eine Menge Geld in ein gutes Projekt und eine Armee von Hampelmännern im Internet hatet das eigene Game aus reiner Niedertracht in den Untergang.😵💫