Gaming: AAA-Spielbudgets steigen auf über 300 Millionen Dollar – Bericht

Jason Schreier erklärt, warum hohe Entwicklungskosten die Risiken für neue IPs und Jobsicherheit erhöhen.

Laut Jason Schreier von Bloomberg liegen die Budgets für AAA-Spiele in den USA und Kanada mittlerweile oft bei 300 Millionen US-Dollar oder mehr. Diese Summen betreffen fast ausschließlich Entwicklergehälter und Overhead-Kosten, während die Vergütung von Führungskräften größtenteils über Aktien abgewickelt wird.

Die hohen Kosten erklären, warum Studios stärker auf Live-Service-Modelle setzen, weniger Risiken bei neuen IPs eingehen und in einigen Bereichen Personal abbauen. Für die Branche bedeutet das, dass kreative Experimente seltener umgesetzt werden, während bewährte Marken und sichere Konzepte im Vordergrund stehen.