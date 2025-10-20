Gaming: AAA-Studios sollten verstärkt in kleinere Spiele investieren

God of War-Produzentin plädiert für mehr Mut zu kreativen Indie-Projekten bei AAA-Studios.

Große AAA-Studios und Publisher sollten verstärkt in kleinere, kostengünstige Projekte investieren. Dafür spricht sich Meghan Morgan Juinio aus.

Der ehemalige Co-Director von Santa Monica Studio und Produzentin von God of War: Ragnarok ist der Meinung, solche Investitionen tragen dazu bei, die Produktpalette zu diversifizieren und langfristig strategisch zu wachsen, ohne dabei Blockbuster-Franchises wie Call of Duty oder God of War zu verdrängen.

Juinio hebt im Interview mit Game Developer hervor, dass kleinere Spieleformate wie Indie- und AA-Titel enormes Potenzial entfalten können – insbesondere dann, wenn sie von großen Studios gefördert werden. Als erfolgreiche Beispiele für Spiele von großen Publishern nannte sie AstroBot und Split Fiction.

Solche Projekte bieten laut Juinio die Möglichkeit, über kurzfristige Markttrends hinauszublicken und eine nachhaltigere, vielfältigere Entwicklung innerhalb der Branche zu fördern.

Die unterschiedlichen Größen und Formen von Spielen könnten neue kreative Impulse setzen und gleichzeitig wirtschaftliche Risiken besser verteilen.

Juinio ruft die Branche dazu auf, sich von pandemiebedingten Reflexen zu lösen und stattdessen gezielt zu überlegen, welche Spiele künftig entstehen sollen. Eine klare Strategie sei essenziell – sowohl wirtschaftlich als auch kreativ.

„Ich glaube, dass Gamer mittlerweile etwas unempfindlich gegenüber schöner Grafik, Größe, Umfang und Reichweite geworden sind. Das ist fast schon selbstverständlich, oder? Wenn ein Spiel keinen Spaß macht, spielt es keine Rolle, wie schön es ist. Wenn ein Spiel nicht fesselnd ist oder keinen Reiz hat, wird es die Spieler nicht ansprechen“, sagte Juinio.