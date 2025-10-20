Gaming: AAA-Studios sollten verstärkt in kleinere Spiele investieren

Große AAA-Studios und Publisher sollten verstärkt in kleinere, kostengünstige Projekte investieren. Dafür spricht sich Meghan Morgan Juinio aus.
Der ehemalige Co-Director von Santa Monica Studio und Produzentin von God of War: Ragnarok ist der Meinung, solche Investitionen tragen dazu bei, die Produktpalette zu diversifizieren und langfristig strategisch zu wachsen, ohne dabei Blockbuster-Franchises wie Call of Duty oder God of War zu verdrängen.
Juinio hebt im Interview mit Game Developer hervor, dass kleinere Spieleformate wie Indie- und AA-Titel enormes Potenzial entfalten können – insbesondere dann, wenn sie von großen Studios gefördert werden. Als erfolgreiche Beispiele für Spiele von großen Publishern nannte sie AstroBot und Split Fiction.
Solche Projekte bieten laut Juinio die Möglichkeit, über kurzfristige Markttrends hinauszublicken und eine nachhaltigere, vielfältigere Entwicklung innerhalb der Branche zu fördern.
Die unterschiedlichen Größen und Formen von Spielen könnten neue kreative Impulse setzen und gleichzeitig wirtschaftliche Risiken besser verteilen.
Juinio ruft die Branche dazu auf, sich von pandemiebedingten Reflexen zu lösen und stattdessen gezielt zu überlegen, welche Spiele künftig entstehen sollen. Eine klare Strategie sei essenziell – sowohl wirtschaftlich als auch kreativ.
„Ich glaube, dass Gamer mittlerweile etwas unempfindlich gegenüber schöner Grafik, Größe, Umfang und Reichweite geworden sind. Das ist fast schon selbstverständlich, oder? Wenn ein Spiel keinen Spaß macht, spielt es keine Rolle, wie schön es ist. Wenn ein Spiel nicht fesselnd ist oder keinen Reiz hat, wird es die Spieler nicht ansprechen“, sagte Juinio.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich kaufe fast nur noch AA-Spiele… Auch weil spannende AAA-Spiele selten geworden sind.
AC Shadows war klasse, aber darüber hinaus wird es bisher keins den Weg in meine Top 10 dieses Jahr finden.
Ich sag nur: balatro
Naja, das Problem ist aber, dass kleinere Indie-Produktionen kein AAA-Studio refinanzieren und damit ernähren können.
Das Problem ist zuerst, dass die Studios zu groß sind.
Hunderte von Leuten arbeiten Jahre lang an Titeln, die möglichst sicher für die Investoren sein sollen.
So kommt dann alle zwei Jahre eine Fortsetzung oder alle sechs Jahre mal was Neues. Hunderte von Millionen an Kosten und Preisschilder zwischen 80 und 130 Euro.
Gleichzeitig kann man als Kunde für den Preis eines kompletten Ubisoft-Spiels Expedition 33, Silksong, Hades 2 und Balatro kaufen und hat einige der beliebtesten Spiele in ihren Genres gekauft.
Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten, um mehr Gewinne zu machen: Mehr Kunden mit mehr Geld drucken oder die Kosten reduzieren.
Kleinere Teams könnten effizienter arbeiten und kleinere Projekte könnten weniger Geld und Zeit verschlingen.
So könnte man in der gleichen Zeit mehr Spiele veröffentlichen oder auch den Preis für den Kunden verringern, ohne auf Gewinne zu verzichten.
Allerdings ist das alles nicht gewollt.
GOW R ist auf jeden Fall viel zu lang geworden. Das Spiel zieht sich wie Kaugummi. Die so schon seichte Story wird mit sterbenslangweiligen Passagen auf über 25 Stunden gestreckt. Pacing aus der Hölle.
Bin ich definitiv ein Befürworter. Es sind definitiv auch die kleineren Titel die mich diese Generation beeindruckt und Spaß gemacht haben. Neon White, Vampire Survivors, Pentiment, PowerWash Simulator, Wheel World, Planet of Lana und und und. Alles großartige Spiele. Mit Keeper ist der nächste kreative Kracher der Xbox Game Studios erschienen, Hollow Knight: Silksong ist ein großer Erfolg und es ist noch einiges in der Pipeline. Also, gerne mehr davon.