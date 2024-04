Gaming: Ältere Spiele werden bevorzugt

Die Analysten bei Newzoo haben ihren Branchenbericht über die Spieleindustrie veröffentlicht. Es zeigte sich, dass Spielende 2023 die meiste Zeit in älteren Spielen und Franchises verbracht haben.

Laut dem Bericht wuchs der Markt für PC- und Konsolenspiele um 2,6 Prozent und erreichte einen Umsatz von 93,5 Milliarden US-Dollar. Dabei fällt auf, dass eine kleine Anzahl von Herausgebern und Entwicklern den Markt dominiert.

Betrachtet man die Top-10-Listen der meistgespielten Spiele, so finden sich auf jeder Plattform vor allem ältere, etablierte Titel.

Auf allen Plattformen, von der Switch bis zum PC, beherrscht Fortnite unangefochten die Spitzenposition. Auch der Rest der Liste zeigt bekannte Konstanten der Gaming-Welt: Grand Theft Auto V, Counter-Strike, Roblox, Minecraft, Rocket League, Apex Legends, Fall Guys, Valorant und Call of Duty. Auf Xbox und PlayStation schaffte es nur Starfield als Einzelspielertitel in die Top 10.

Die Daten von Newzoo enthüllten auch, dass im Jahr 2023 lediglich 66 Titel satte 80 Prozent der gesamten Spielzeit ausmachten. Ein Großteil dieser Zeit wurde in Spiele investiert, die bereits sechs Jahre oder älter waren. Tatsächlich stammten 27 Prozent der gesamten Spielzeit des Jahres 2023 aus nur fünf alten Spielen: Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft und GTA V.

Weniger als ein Viertel der Gesamtspielzeit entfiel auf neue Spiele, die zwei Jahre oder jünger sind. Hier wurden 23 Prozent gezählt, von denen wiederum mehr als die Hälfte in große jährliche Fortsetzungen wie das neueste Madden- oder NBA-Spiel floss.

Am Ende waren es nur 8 Prozent der Spielzeit, die Spielende in nicht jährlich erscheinende Titel wie Diablo IV oder Baldur’s Gate III steckten.

„Es wird immer schwieriger, die Spielerbasis eines Spiels zu vergrößern“, schlussfolgerte Newzoo. „Insbesondere in unserer aktuellen Landschaft, in der immer aktuelle Titel und robuste Content-Pipelines an erster Stelle stehen.“