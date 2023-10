Gaming: Akquisitionen durch Sony, Tencent und mehr in 2024

Autor:, in / Gaming

Nachdem Microsoft für rund 69 Milliarden US-Dollar Activision Blizzard übernommen hat, werden im Jahr 2024 anscheinend Tencent, Sony, Take-Two und Savvy Games Group kräftig zuschlagen. Das Investmentunternehmen Drake Star prognostiziert gegenüber Axios, dass alle genannten Unternehmen voraussichtlich Akquisitionen im Spielbereich tätigen werden.

„Basierend auf unseren Gesprächen mit vielen der Top-Gaming-Unternehmen in den letzten Wochen erwarten wir, dass das Transaktionsvolumen im Laufe des nächsten Jahres stetig zunehmen wird“, so Michael Metzger von Drake Star.

Sony scheint hier aber nicht der größte Hai im Gaming-Becken zu sein, denn das Geschäftsvolumen von SIE ist um fast die Hälfte gesunken, da das Unternehmen die Übernahme von Bungie zurückzahlt und weiterhin in First-Party-Inhalte investiert. Sony hatte auch den Plan seine Investitionen in Live-Dienste zu verdoppeln, wovon man aber anscheinend einen Rückzieher gemacht und diese Ausgaben wieder zurückgefahren hat. Letzteres bleibt jedoch unbestätigt.

Tencent ist bei solchen Schlagzeilen immer ein Kandidat. Dennoch hat die Vergangenheit gezeigt, dass Tencent eher daran interessiert ist, Anteile von Unternehmen zu kaufen, anstatt komplett zu übernehmen.

Dann bleibt da noch Savvy Games Group, das von der Drake Star Gruppe genannt wurde. Das Unternehmen, das von einem saudi-arabischen Vermögensfonds finanziert wird, hat in der jüngsten Vergangenheit „Scopely“ für 4,9 Milliarden Dollar übernommen und wird voraussichtlich mit weiteren Übernahmen weiter expandieren. Saudi-Arabien will ein Zentrum für die Videospielindustrie werden, wie wir bereits in dieser News berichtet haben.

Take-Two Interactive ist vielleicht der unwahrscheinlichste Publisher, der weitere Übernahmen tätigt. Das Unternehmen scheint mit dem aktuellen Stand derzeit äußerst zufrieden zu sein und hatte erst mit Zynga eine der größten Fusionen in der Spielindustrie abgeschlossen.

Trotzdem bleibt es spannend, welche Investitionen diese und weitere Unternehmen machen werden. Zuvor gab es Gerüchte, dass Disney an einer Übernahme von Electronic Arts interessiert sei. Verrückte Videospielwelt, oder?