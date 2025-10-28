Gaming: Alle Konsolen-Startups von Nintendo, PlayStation, Xbox und Sega im Video

Von 1983 bis 2025 lässt sich die Entwicklung der Videospielkonsolen als kontinuierliche technische und kreative Evolution nachvollziehen.

Nintendo startete 1983 mit dem Famicom Disk System und etablierte sich mit innovativen Geräten wie dem Game Boy, dem Super Nintendo und später der Wii als führender Anbieter familienorientierter Unterhaltung.

Mit dem Nintendo DS, der 3DS-Reihe und der Hybridkonsole Switch gelang es dem Unternehmen, tragbares und stationäres Spielen miteinander zu verbinden.

Sony trat 1994 mit der ersten PlayStation in den Markt ein und setzte mit der PlayStation 2 neue Standards in Grafik und Spielevielfalt. Mit weiteren Generationen wie der PlayStation 3, 4 und 5 sowie Handhelds wie der PSP und der PS Vita blieb das Unternehmen ein zentraler Akteur der Branche.

Microsoft brachte 2001 die erste Xbox heraus und etablierte mit der Xbox 360, der Xbox One und den aktuellen Modellen Series S und X eine starke Plattform für Online- und Mehrspieler-Erlebnisse. Neuere Ansätze wie die ROG Xbox Ally-Reihe zeigen den Versuch, Konsolen- und PC-Gaming enger zu verknüpfen.

Sega prägte die Anfangszeit der Heimkonsolen mit Systemen wie dem Master System, der Genesis, dem Saturn und der Dreamcast. Trotz des späteren Rückzugs aus dem Hardwaregeschäft bleibt Sega ein wichtiger Teil der Spielegeschichte.

Insgesamt zeichnet sich die Geschichte der Konsolen durch stetigen technologischen Fortschritt, kreative Innovationen und den Wettbewerb zwischen vier großen Marken aus, die die Entwicklung der digitalen Unterhaltung über vier Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt haben.

Wer ein wenig in der Vergangenheit verweilen möchte, der kann sich jetzt alle Konsolen-Startups von Nintendo, PlayStation, Xbox und Sega im folgenden Video anschauen: