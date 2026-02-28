Gaming: Alle Trailer vom IGN FanFest 2026

11 Autor: , in News / Gaming
Image: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Ihr habt Bock auf eine Trailer-Show? Dann seid ihr hier genau richtig. Schaut euch jetzt die Trailer vom IGN FanFest 2026 an.

In der folgenden Playlist gibt es alle 119 Trailer vom IGN FanFest 2026 zu sehen:

  1. Robilein 1223530 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.02.2026 - 08:43 Uhr

    Oha, es kommt eine Fortsetzung zu In A Violent Nature. Bin gespannt ob der noch krasser als der erste Teil wird🙈🙈🙈

    Sonst sind paar coole Sachen dabei, die LEGO Trailer gefallen mir.

  7. Homunculus 297220 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.02.2026 - 09:26 Uhr

    Player hat sich aufgehangen.. egal.
    Von den gesehenen sah He-Man und Witch Hat Atelier ganz cool aus.

    Going Medieval 1.0 ist auch ne gute Nachricht. Mal nachher checken was sich da seit letzten mal schauen so getan hat.

