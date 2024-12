Gaming: Analyst: Es kann nur eine Next-Gen-Konsole neben Nintendo geben

Das Unternehmen DFC Intelligence beschäftigt sich bereits seit 1994 schwerpunktmäßig mit der Marktforschung und -analyse des Videospielsektors. In einem neuen Bericht blicken sie nun gespannt auf die nächste Konsolengeneration.

Ihre Prognose lautet, dass nur zwei Konsolen in der nächsten Generation massiven Erfolg erleben werden – und eine davon wird von Nintendo sein.

Das lässt im großen Rennen von Sony gegen Microsoft nur einen Platz übrig.

So lautet es in dem Bericht der DFC: „Es gibt nicht genug Platz für mehr als zwei große Konsolensysteme. Sony oder Microsoft werden mächtig zu kämpfen haben auf einem abgeschlagenen dritten Platz – abhängig davon, welche Firma zum Start der Generation schneller an Dynamik gewinnt.“