Gaming: Anzeige – Diese Spiele stehen 2025 in den Startlöchern

Autor:, in / Gaming

Hier gibt es eine kleine Auswahl an Spielen, die für 2025 in den Startlöchern stehen und für euch besonders interessant sein könnten.

*Anzeige – Dieser Artikel ist in Partnerschaft mit G2A entstanden

Keine Ahnung, worauf man sich im Jahr 2025 freuen kann? Keine Sorge, G2A hat eine Reihe fantastischer Spiele herausgesucht, die man im Auge behalten sollte.

Eine coole Neuigkeit: Man kann diese Titel (und noch viele mehr) auf G2A.COM schon jetzt vorbestellen! Wem die nachfolgenden Titel also zusagen, der kann sich auf dem G2A-Marktplatz bereits ein paar tolle Angebote sichern!

Kingdom Come: Deliverance II



Nächstes Jahr ist es soweit: eine noch größere Dosis fantastischer, historisch korrekter, mittelalterlicher RPG-Action. Kingdom Come: Deliverance II versetzt Spieler erneut in die Rolle von Heinrich von Skalitz und lässt sie gegen den Heiligen Römischen Kaiser Sigismund und seine Verbündeten antreten.

Spieler erwarten in der Fortsetzung eine riesige Open World, die doppelt so groß ist wie die des ersten Spiels. Wer also Lust hat, sich durch das Böhmen des 15. Jahrhunderts zu prügeln und zu kämpfen, ist hier goldrichtig. Auch diesmal gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten, Quests zu erledigen und wichtige Entscheidungen zu treffen.

All dies wird am 11. Februar 2025 für PC, Xbox Serie X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Assassin’s Creed Shadows

Hier kommt die Gelegenheit, mal ein echter Samurai zu sein: Assassin’s Creed Shadows entführt Spieler ins Japan des 16. Jahrhunderts und lässt sie in die Rolle von zwei Charakteren schlüpfen: einer weiblichen Shinobi namens Naoe und einem afrikanischen Samurai, Yasuke, der von seinem historischen Namensvetter inspiriert wurde. Die Kampagne spielt in der Endphase der Sengoku-Ära und lässt die Assassinen-Bruderschaft und den Templer-Orden erneut in einem Kampf gegeneinander antreten, der über das Schicksal der Welt entscheidet.

Assassins‘ Creed Shadows wird zahlreiche Verbesserungen des Kern-Gameplays bieten: eine Mischung aus Stealth, Action-Adventure und Erkundung der Open World. Beide Charaktere bieten unterschiedliche Spielstile, zwischen denen Spieler nach Belieben wechseln können. Mit einer großen Auswahl an Waffen und Werkzeugen sowie zahlreichen Möglichkeiten, Missionen zu erfüllen, verspricht das Spiel eine Menge Spaß zu machen.

Assassins‘ Creed Shadows erscheint voraussichtlich am 14. Februar 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Monster Hunter Wilds

Eine weitere Ladung von wilden Monstern ist im Anmarsch! Monster Hunter Wilds setzt fort, was sein Vorgänger begonnen hat. Man bekommt also ein weiteres exzellentes Action-RPG mit der berühmten Gameplay-Schleife: ein großes Monster erlegen, bessere Waffen und Rüstungen bekommen, ein noch größeres Monster erlegen, wieder und wieder.

Es gibt einen Haufen riesiger, offener Biome zu erkunden und ein neues Reittier: Seikret, welches während des Kampfes reitbar ist und Spielern bei der Erkundung hilft. Mit dem Seikret können sie auch zwei verschiedene Waffen auf einmal tragen. Eine Kombination aus der guten, alten Monster Hunter-Formel mit diesen neuen Features wird Fans der Serie sicherlich gefallen, aber auch Neulinge werden es lieben.

Monster Hunter Wilds wird voraussichtlich am 28. Februar 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Wie fühlt es sich an, ein Vampir im Seattle des 21. Jahrhunderts zu sein? Bloodlines 2 wird in 2025 die Antwort geben. Man schlüpft in die Rolle von Phyre, einem älteren Vampir, der nach Belieben angepasst werden kann, einschließlich der Wahl des eigenen Clans.

Ein wichtiger Teil des Gameplays besteht darin, die titelgebende Maskerade aufrechtzuerhalten, also die eigenen vampirischen Kräfte nicht nach außen zu tragen. Wer das tut, muss mit Konsequenzen rechnen (was die Sache sicherlich interessant macht). Die Zusammenarbeit mit oder der Kampf gegen verschiedene Fraktionen wird sicher Spaß machen.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Prison Architect 2

Der berühmteste Simulator für den Bau von Privatgefängnissen bekommt eine Fortsetzung, diesmal in 3D statt 2D, was neue Möglichkeiten bietet, z. B. den Bau von mehrstöckigen Gefängnissen.

Die Aufgabe bleibt jedoch dieselbe: Spieler müssen eine hochmoderne Justizvollzugsanstalt errichten, in der die Insassen glücklich sind und keine Aufstände anzetteln oder fliehen wollen, sondern ihre Strafe in Ruhe absitzen. Prison Architect 2 mag zwar cartoonig sein, aber man sollte sich nicht irren, das Spiel ist so ernst wie es nur geht.

Leider wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, da das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, um Fehler zu beheben und alles Mögliche zu verbessern. Dennoch, irgendwann im Jahr 2025 könnte es soweit sein. Prison Architect 2 wird für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich sein.

Natürlich sind dies nur einige der Spiele, die für 2025 auf G2A.COM vorbestellt werden können. Es gibt noch ein paar andere Titel, nach denen man vielleicht Ausschau halten sollte: ARC Raiders, Borderlands 4, Death Stranding 2: On the Beach, Doom: The Dark Ages, Mecha Break und Civilization VII. Außerdem sollen Stellar Blade und Marvel’s Spider-Man 2 nächstes Jahr für den PC erscheinen, so dass noch mehr Leute die Chance haben werden, sie zu spielen, falls ihr es noch nicht getan habt.