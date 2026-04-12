Gaming: Anzeige – Macht der Xbox Game Pass die Gamer faul?

Als der Xbox Game Pass auf den Markt kam, wurde er als das „Netflix der Gaming-Welt“ gefeiert.

Tausende von Gamern stürzten sich auf das Angebot, für eine monatliche Pauschale Zugang zu Hunderten von Titeln zu erhalten. Warum sollte man einzelne Spiele kaufen, wenn man eine ganze Bibliothek griffbereit hat? Heute ist der Game Pass ein zentraler Bestandteil des Xbox-Ökosystems. Aber hier kommt die heikle Frage: Macht der Xbox Game Pass die Gamer tatsächlich … faul?

Schauen wir uns das mal genauer an.

Zu viel Auswahl, zu wenig Engagement

Auf den ersten Blick scheint der Game Pass der Traum eines jeden Gamers zu sein. Blockbuster-Hits, Indie-Games, Neuerscheinungen – was gibt es daran nicht zu lieben? Aber ironischerweise könnte diese endlose Bibliothek dazu führen, dass Gamer weniger statt mehr zocken.

Mit dem Game Pass kann man Spiele leicht wie Wegwerf-Inhalte behandeln. Die ersten 15 Minuten haben dir nicht gefallen? Einfach zum nächsten Spiel wechseln.

An einem schwierigen Boss hängst du fest? Zeit, das Spiel zu deinstallieren und etwas Einfacheres auszuwählen. Der Überfluss an Auswahlmöglichkeiten kann Spieler lähmen und das, was eigentlich ein Hobby sein sollte, in ein endloses Scrollen voller Unentschlossenheit verwandeln.

Anstatt Zeit zu investieren, um einen einzelnen Titel zu meistern, springen viele Gamer endlos zwischen Spielen hin und her und beenden selten das, was sie angefangen haben.

Wenn du jemand bist, der gerne verschiedene Spiele ausprobiert, aber dein Budget nicht sprengen will, kannst du dein Konto jederzeit online mit Transcash auf Eneba aufladen, sodass du dir Game Pass Ultimate holen kannst, ohne zu viel auszugeben.

Was die Preise angeht, wird jedem, der nach „Xbox Game Pass Ultimate 12 Monate Preis“ sucht, schnell klar, dass Microsoft den Ultimate in den USA als fortlaufendes Abonnement für etwa 29,99 $ pro Monat anbietet, mit regionalen Abweichungen und ohne Standard-12-Monats-Tarif, der einen Rabatt für das ganze Jahr garantiert.

Langjährige Abonnenten schauen deshalb oft auf Marktplätze wie Eneba, wo du legitime Codes für mehrere Monate und Langzeitangebote für Game Pass Ultimate findest, die die effektiven Jahreskosten senken – mit klar angezeigten Regionskennzeichnungen, schnellem Zugriff auf digitale Codes und einem Kundensupport, der dir hilft, falls ein Code mal Probleme macht. Eneba hat auch Xbox Game Pass Essential-Codes in vielen Regionen im Angebot, für Gamer, die nur die Bibliothek und den Online-Multiplayer zu einem günstigeren Monatspreis wollen.

Der Aufstieg der passiven Gamer

Ein weiterer Nebeneffekt von Game Pass ist der Aufstieg der ‚passiven Gamer‘. Dabei handelt es sich um Gamer, die Titel nur installieren, weil sie im Abonnement kostenlos sind, sie aber nie wirklich spielen. Die Psychologie dahinter ist einfach: Etwas zu besitzen (auch digital) sorgt für einen kleinen Dopamin-Kick. Aber tatsächliches Engagement? Das ist optional.

Das spiegelt Trends wider, die man auch bei anderen Abonnementmodellen sieht. Man denke nur daran, wie viele Serien man auf Netflix gespeichert, aber nie angesehen hat. Beim Game Pass ist es nicht anders. Viele Gamer verbringen mehr Zeit damit, ihren digitalen Rückstand zu vergrößern, als ihn abzubauen.

Microsoft profitiert natürlich so oder so. Ob du spielst oder nicht, deine monatliche Zahlung bleibt gleich.

Verlieren wir damit den Wert von Games?

Vor den Game-Pass-Zeiten war der Kauf eines Games eine Verpflichtung. 60 € auszugeben bedeutete, dass du dieses Game wolltest. Du hast dich darüber informiert. Du warst vom ersten Tag an dabei. Aber wenn über 400 Titel nur einen Klick entfernt sind, verblasst dieses Wertgefühl. Games werden zu einem weiteren Artikel in einem digitalen Buffet.

Diese Demokratisierung des Gamings ist zwar theoretisch fantastisch, wirft aber eine größere Frage auf: Wenn alles verfügbar ist, fühlt sich dann überhaupt noch etwas besonders an?

Versteh mich nicht falsch – der Game Pass ist ein phänomenales Angebot. Aber Gamer müssen vielleicht noch mal darüber nachdenken, wie sie damit umgehen, um nicht in die „Konsumieren und Wegwerfen“-Falle zu tappen.

Also… macht es uns wirklich faul?

In gewisser Weise, ja. Game Pass kann auf subtile Weise passive, unverbindliche Gaming-Gewohnheiten fördern. Aber das Problem ist nicht der Service selbst, sondern wie die Spieler ihn nutzen.

Clevere Gamer behandeln Game Pass wie eine kuratierte Bibliothek, nicht wie einen endlosen Swipe-Feed. Such dir einen Titel aus, widme dich ihm und bring die Reise zu Ende. Sonst hüpfst du nur von einem Tutorial-Bildschirm zum nächsten, ohne echte Befriedigung.

Fazit

Xbox Game Pass ist an sich nicht schlecht für Gamer, aber sinnloses Scrollen und ständiges Hin- und Herspringen können einen tollen Service in ein Produktivitäts-Schwarzes Loch verwandeln. Wenn du das Beste aus deinem Abonnement herausholen willst, konzentriere dich darauf, Titel durchzuspielen, statt sie nur zu probieren.

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