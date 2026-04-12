Gaming: Anzeige – Macht der Xbox Game Pass die Gamer faul?

Als der Xbox Game Pass auf den Markt kam, wurde er als das „Netflix der Gaming-Welt“ gefeiert.
Tausende von Gamern stürzten sich auf das Angebot, für eine monatliche Pauschale Zugang zu Hunderten von Titeln zu erhalten. Warum sollte man einzelne Spiele kaufen, wenn man eine ganze Bibliothek griffbereit hat? Heute ist der Game Pass ein zentraler Bestandteil des Xbox-Ökosystems. Aber hier kommt die heikle Frage: Macht der Xbox Game Pass die Gamer tatsächlich … faul?
Schauen wir uns das mal genauer an.
Zu viel Auswahl, zu wenig Engagement
Auf den ersten Blick scheint der Game Pass der Traum eines jeden Gamers zu sein. Blockbuster-Hits, Indie-Games, Neuerscheinungen – was gibt es daran nicht zu lieben? Aber ironischerweise könnte diese endlose Bibliothek dazu führen, dass Gamer weniger statt mehr zocken.
Mit dem Game Pass kann man Spiele leicht wie Wegwerf-Inhalte behandeln. Die ersten 15 Minuten haben dir nicht gefallen? Einfach zum nächsten Spiel wechseln.
An einem schwierigen Boss hängst du fest? Zeit, das Spiel zu deinstallieren und etwas Einfacheres auszuwählen. Der Überfluss an Auswahlmöglichkeiten kann Spieler lähmen und das, was eigentlich ein Hobby sein sollte, in ein endloses Scrollen voller Unentschlossenheit verwandeln.
Anstatt Zeit zu investieren, um einen einzelnen Titel zu meistern, springen viele Gamer endlos zwischen Spielen hin und her und beenden selten das, was sie angefangen haben.
Wenn du jemand bist, der gerne verschiedene Spiele ausprobiert, aber dein Budget nicht sprengen will, kannst du dein Konto jederzeit online mit Transcash auf Eneba aufladen, sodass du dir Game Pass Ultimate holen kannst, ohne zu viel auszugeben.
Was die Preise angeht, wird jedem, der nach „Xbox Game Pass Ultimate 12 Monate Preis“ sucht, schnell klar, dass Microsoft den Ultimate in den USA als fortlaufendes Abonnement für etwa 29,99 $ pro Monat anbietet, mit regionalen Abweichungen und ohne Standard-12-Monats-Tarif, der einen Rabatt für das ganze Jahr garantiert.
Langjährige Abonnenten schauen deshalb oft auf Marktplätze wie Eneba, wo du legitime Codes für mehrere Monate und Langzeitangebote für Game Pass Ultimate findest, die die effektiven Jahreskosten senken – mit klar angezeigten Regionskennzeichnungen, schnellem Zugriff auf digitale Codes und einem Kundensupport, der dir hilft, falls ein Code mal Probleme macht. Eneba hat auch Xbox Game Pass Essential-Codes in vielen Regionen im Angebot, für Gamer, die nur die Bibliothek und den Online-Multiplayer zu einem günstigeren Monatspreis wollen.
Der Aufstieg der passiven Gamer
Ein weiterer Nebeneffekt von Game Pass ist der Aufstieg der ‚passiven Gamer‘. Dabei handelt es sich um Gamer, die Titel nur installieren, weil sie im Abonnement kostenlos sind, sie aber nie wirklich spielen. Die Psychologie dahinter ist einfach: Etwas zu besitzen (auch digital) sorgt für einen kleinen Dopamin-Kick. Aber tatsächliches Engagement? Das ist optional.
Das spiegelt Trends wider, die man auch bei anderen Abonnementmodellen sieht. Man denke nur daran, wie viele Serien man auf Netflix gespeichert, aber nie angesehen hat. Beim Game Pass ist es nicht anders. Viele Gamer verbringen mehr Zeit damit, ihren digitalen Rückstand zu vergrößern, als ihn abzubauen.
Microsoft profitiert natürlich so oder so. Ob du spielst oder nicht, deine monatliche Zahlung bleibt gleich.
Verlieren wir damit den Wert von Games?
Vor den Game-Pass-Zeiten war der Kauf eines Games eine Verpflichtung. 60 € auszugeben bedeutete, dass du dieses Game wolltest. Du hast dich darüber informiert. Du warst vom ersten Tag an dabei. Aber wenn über 400 Titel nur einen Klick entfernt sind, verblasst dieses Wertgefühl. Games werden zu einem weiteren Artikel in einem digitalen Buffet.
Diese Demokratisierung des Gamings ist zwar theoretisch fantastisch, wirft aber eine größere Frage auf: Wenn alles verfügbar ist, fühlt sich dann überhaupt noch etwas besonders an?
Versteh mich nicht falsch – der Game Pass ist ein phänomenales Angebot. Aber Gamer müssen vielleicht noch mal darüber nachdenken, wie sie damit umgehen, um nicht in die „Konsumieren und Wegwerfen“-Falle zu tappen.
Also… macht es uns wirklich faul?
In gewisser Weise, ja. Game Pass kann auf subtile Weise passive, unverbindliche Gaming-Gewohnheiten fördern. Aber das Problem ist nicht der Service selbst, sondern wie die Spieler ihn nutzen.
Clevere Gamer behandeln Game Pass wie eine kuratierte Bibliothek, nicht wie einen endlosen Swipe-Feed. Such dir einen Titel aus, widme dich ihm und bring die Reise zu Ende. Sonst hüpfst du nur von einem Tutorial-Bildschirm zum nächsten, ohne echte Befriedigung.
Fazit
Xbox Game Pass ist an sich nicht schlecht für Gamer, aber sinnloses Scrollen und ständiges Hin- und Herspringen können einen tollen Service in ein Produktivitäts-Schwarzes Loch verwandeln. Wenn du das Beste aus deinem Abonnement herausholen willst, konzentriere dich darauf, Titel durchzuspielen, statt sie nur zu probieren.
Musst du dein Abonnement verlängern? Plattformen wie Eneba bieten schnelle, günstige Möglichkeiten, Transcash und andere Zahlungsmethoden zu kaufen, damit du im Spiel bleibst, ohne dein Portemonnaie zu leeren.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei der Qualität der Xbox Studios ist es ja kein wunder das es kaum einer durchspielt. Jetzt mit Forza Horizon 6 ist doch wieder nur Alter Wein in neuen Schläuchen, Gears, Halo das selbe. Die Spielreihen von Microsoft stecken fest und entwickeln sich nicht weiter.
Für was bist du auf dieser Seite wenn du die Xbox und deren Spiele nicht zumindest interessant findest?
Ah und Sony macht es besser oder wie?? 😂😂 Remaster und wieder Remaster und wieder Remaster..Na dann…ist natürlich besser…versteh schon..
Gerade der hat da zu reden. Wolverine hat austauschbares 08/15 Gameplay und Saros sieht einfach nur aus wie ein Returnal DLC, vom Flop Marathon brauche ich gar nicht anfangen soviel dazu😂
Man sollte auf solche Kommentare gar nicht erst eingehen weil das erwartet er nur.
Schlussendlich macht es Sony aktuell auch nicht besser.
Was kam dann letztens? Ghost of Yotei ist auch nur eine Fortsetzung von Ghost of Tsushima aber dann den Xbox Studios vorwerfen sie würden nur mit Forza, Gears oder Halo nur Fortsetzungen oder Remakes produzieren xD
Das nicht durchspielen haben manche so oder so egal ob Gamepass oder nicht was ich halt zum Teil nicht verstehe. Für was zwischen 20 und 80 Euro für ein Spiel ausgeben nur um es dann nicht zu beenden? Liegt wahrscheinlich daran weil es halt generell zu viele Spiele gibt und man halt eine Reizüberflutung hat. Da spielt man dann halt ein Witcher 3 nicht komplett durch.
Daher ich durch den Gamepass aber auch deutlich mehr ausprobiere – auch Spiele die ich nicht gekauft hätte – gleicht es sich locker aus.
Und wenn ich an einem Spiel Spaß habe dann zieh ich es auch durch.
Es ist aber auch nicht so als würde ich mich an jedem gekauften Spiel festbeißen. Klar, bei Vollpreis eher aka für 5€ im Sale, aber man sollte sowas nicht überbewerten.
Durch den Gamepass habe ich angefangen Spiele auszutesten die ich sonst nicht kaufen würde. Habe aber bei mir schnell gemerkt das 90% davon nix für mich ist und ich weiterhin die Spiele die ich spielen will kaufe auch wenn sie im Gamepass waren
Also Choice Fatigue wie auch bei Netflix.
Da ist schon was wahres dran. Aber wenn mir ein Spiel gefällt, spiele ich es durch.