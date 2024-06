Gaming: Anzeige – Spiele mit der EURO 2024: Die besten Fußballspiele für Fans

*Anzeige – Dieser Artikel ist in Partnerschaft mit G2A entstanden

Aufgrund der außergewöhnlich hitzigen Rivalitäten zwischen den Mannschaften in Europa fühlt sich die EURO 24 eher wie eine Reihe von epischen Duellen an als ein normaler Wettbewerb.

Die letzte Veranstaltung wurde in 11 verschiedenen Ländern ausgetragen – aber jetzt findet sie in einem statt, nämlich in Deutschland, das 2018 die Gastgeberrechte gegen die Türkei gewonnen hat. Die Veranstaltung begann am Freitag, dem 14. Juni, und dauert bis zum 14. Juli 2024. Es bleibt also noch genügend Zeit, um sie nach Lust und Laune zu feiern – die besten Fußballspiele inklusive!

Mitspielen bei der Euro 2024: Die besten Fußballspiele für Fans

Warum Fußballspiele perfekt für die Euro 2024-Fans sind

Dank des technischen Fortschritts werden Fußballvideospiele immer realistischer. Fans können sich endlich wie echte Teammanager oder Spieler fühlen, die die digitale Welt ihrer Lieblingsdisziplin beeinflussen. Während das reale Turnier läuft, vertiefen Videospiele die Verbindung zu den Ereignissen auf dem Spielfeld und machen es möglich, diese einmalige Aufregung bequem von zu Hause aus zu erleben.

Die besten Fußballspiele zum Spielen

EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 ist der jüngste Teil einer der ältesten Fußball-Videospielserien. Der Titel konzentriert sich auf Vereins- und Nationalmannschaftswettbewerbe in vielen klassischen und brandneuen Spielmodi, darunter das legendäre und äußerst beliebte Ultimate Team, das spaßige Volta für Straßenfußballfans und der Karrieremodus. Die Spieler können Frauenmannschaften erstellen und aus einem aktuellen Kader mit bekannten Fußballstars und weniger bekannten Spielerinnen wählen.

Das i-Tüpfelchen der bereits erwähnten Features ist die vollständige Lizenz für über 19.000 Spieler, 700 Mannschaften, 100 Stadien und 30 Ligen – und das alles in unglaublich natürlicher Grafik, die von der Frostbite-Engine unterstützt wird.

Football Manager

Es gibt keine bessere Team-Management-Simulation als Football Manager!

Das Spiel umfasst alle Aspekte der Leitung eines Profifußballteams, einschließlich des Transfers von Spielern, der Recherche von Statistiken, der Trainingsplanung, der Einstellung von Personal und der Kontrolle der Finanzen. Es ist wirklich die beste Managementsimulation auf dem Markt und bietet taktische Tiefe auf dem authentischsten Niveau.

We Are Football

We Are Football ist wie FM eine Managementsimulation, bietet aber eine etwas andere Erfahrung, wie die Möglichkeit, Frauenligen zu verbessern.

Es konzentriert sich auch mehr auf die textbasierte Form der Kontrolle der Situation und bietet nicht so realistische Grafiken. Es handelt sich um ein komplexes Gameplay mit herausfordernden Entscheidungen, das in einer einfacheren Grafik dargestellt wird.

Rocket League

Manchmal sollte man sich beim Fußball nicht nur auf die Authentizität konzentrieren, was dieses Spiel am besten beweist, denn in Rocket League kann man anstelle von Spielern… Autos steuern!

Dieser Arcade-Titel, der auf PC, Xbox One, PS5 und anderen Plattformen erhältlich ist, verzichtet auf das klassische Fußballerlebnis und bietet stattdessen adrenalingeladene Solo- und Multiplayer-Wettbewerbe, bei denen mächtige Fahrzeuge das Spiel bestimmen. Das macht Spaß, ist erfrischend und macht definitiv auf eine positive Art süchtig!

Einbindung in die Community

Solche wichtigen Wettbewerbe lassen sich immer besser in Gesellschaft anderer Fans feiern. Wenn Videospiele also nicht ausreichen, schließt man sich ihnen online an! Egal, ob es darum geht, Erfahrungen mit realen Ereignissen oder digitaler Unterhaltung auszutauschen, Online-Foren und Social-Media-Gruppen freuen sich über neue Mitglieder. Oder man sucht nach Sportereignissen in der Nähe oder besorgt sich Karten für alle Lieblingsspiele, um die Spannung mit eigenen Augen zu sehen.

Fazit

Die EURO 24 ist die perfekte Gelegenheit, den Sportsgeist zu entfesseln und diese Zeit so zu verbringen, wie man es sich wünscht. Ganz gleich, ob man es vorzieht, an realen Wettkämpfen teilzunehmen, online mit anderen zu chatten oder Videospiele zu spielen – jetzt ist die Zeit, in der sich alle angesichts eines solch elektrisierenden Ereignisses vereint fühlen.

