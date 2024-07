Gaming: Anzeige – Top Survival Base Building Spiele mit Zombies – Jetzt auf G2A.COM

*Anzeige – Dieser Artikel ist in Partnerschaft mit G2A entstanden

Es gibt Dinge, die passen einfach hervorragend zusammen. Erdnussbutter und Marmelade. Salz und Karamell. Bücher und ein bequemer Sessel. Zombies und Survival-Spiele. Alles selbstverständliche Paarungen, die zusammen besser sind als getrennt. Lassen wir Essen und Komfort für den Moment außer Acht und betrachten wir das letztgenannte Beispiel für perfekte Kompatibilität.

Base-building Games

Es gibt eine enge Verbindung zwischen Medien mit Zombie-Thematik und hektischen Heimwerkerprojekten. Anstatt die Wände zu streichen und Leitungen zu reparieren, geht es jedoch eher darum, Fenster mit Brettern zu verschließen, Möbelbarrikaden zu errichten und übrig gebliebenen Stacheldraht an abgebrochenen Tischbeinen zu montieren, um die schlurfenden Gäste perfekt begrüßen zu können, wenn sie ihre Köpfe durch die Tür stecken.

Das passt perfekt zu den Survival-Spielen, vorwiegend zu denen mit Crafting-Systemen, bei denen es um die Konstruktion von Bauwerken geht, die allgemein als „Basis“ bezeichnet werden.

Das Bauen von Basen ist die Lieblingsbeschäftigung der Menschheit. Man braucht nur jedem Kind eine Decke und ein paar feste Kissen zu geben, um das zu bestätigen. Dieser Drang, unangreifbare Behausungen zu bauen, ließ sich gut auf Spiele übertragen, und als die Ära der Turtling Echtzeitstrategiespiele endete, übernahmen überlebensorientierte Actionspiele deren Nachfolge.

Es gibt viele Beispiele für dieses Phänomen, sowohl mit als auch ohne Zombies, und wenn man die Kategorie Survival-Spiele auf G2A.COM durchstöbert, findet man so viele großartige digitale Produkte, dass die eigene Spielebibliothek zum Weinen gebracht wird (im Gegensatz zum Budget).

Aber um nicht weiter vom Thema abzuschweifen, wollen wir ein paar hochkarätige Spiele vorstellen, in denen es um Überleben, Basisbau und gefräßige Zombies geht, die darauf aus sind, die Abwehrkräfte der Spieler zu testen und ihr Gehirn zu verzehren.

Baut heute Nacht eine Festung

Einer der besten Vertreter dieses kombinierten Genres ist 7 Days to Die, das übrigens nach etwa zehn Jahren im Early Access nun endlich vollständig veröffentlicht wird. Die Prämisse ist denkbar einfach: Man muss in einem fiktiven Landkreis in Arizona überleben, der durch den Dritten Weltkrieg zerstört wurde.

Nahrung finden, einen Unterschlupf bauen, sich mit Zombies herumschlagen, die tagsüber vielleicht nur herumlungern, aber nachts aggressiv und hungrig werden, typisches Postapokalyptische-Survival-Zeug.

Alle 7 Tage müssen die Spieler jedoch mit einer Horde von Untoten und wilden Tieren fertig werden, die zu ihrem Standort strömen, um sie anzugreifen.

Der Tag-Nacht-Zyklus und ein Sieben-Tage-Timer sorgen dafür, dass man sich leicht in einen Rhythmus einleben kann. Am Tag plündern und erkunden sie, bereiten sich auf die nächtlichen Angriffe vor, indem sie ihre Heimatbasis verbessern, und verbringen die Woche damit, sich auf den großen Angriff vorzubereiten. Es ist ein fesselnder Kreislauf, der im Laufe eines Jahrzehnts von EA in 7 Days to Die so gut wie möglich ausgefeilt wurde. Man sollte also nicht zu lange warten, um sich ein Exemplar zu sichern!

Eine andere Möglichkeit, die man sich ansehen könnte, ist ein kleines Spiel namens „Fortnite“. Battle Royale ist zwar die Version von Fortnite, die für Furore gesorgt hat, aber das ist nicht der Ursprung des Spiels.

Es begann als ein Zombie-Verteidigungsspiel mit Basisaufbau, das jetzt als „Fortnite:Save the World“ bekannt ist. Überschattet von der Einführung des Battle Royale-Modus geriet es in Vergessenheit, aber man kann es immer noch spielen! Es ist eine ziemlich gute Wahl, wenn man das Genre etwas unbeschwerter angehen möchte.

Wer das nicht tut und sich für etwas Größeres als 7 Days to Die interessiert, sollte seine Suchscheinwerfer auf State of Decay 2 richten, ein Spiel, in dem es nicht nur um den Aufbau einer Basis geht, sondern um den Aufbau einer Gemeinschaft von Überlebenden.

Die Spieler bauen nicht nur ihre sichere Anlage selbst auf, sondern rekrutieren auch NPCs, die ihnen innerhalb und außerhalb des sicheren Bereichs helfen. Und Hilfe ist nötig, denn die postapokalyptische Welt von State of Decay 2 ist voller hungriger Zombies aller Art, und einen Gefährten zu haben, kann über Erfolg oder Misserfolg der Expedition entscheiden.

State of Decay 2 ist eher ein Strategiespiel, und obwohl es einen Koop-Modus und einen robusten Bau-Modus bietet, möchten Spieler vielleicht etwas Freundlicheres, mit mehr intuitivem Gameplay. In diesem Fall wäre vielleicht… Minecraft das richtige Spiel?

Der Riesenhit von Mojang ist berühmt für sein simples Craftingsystem, aber im Kern ist das Spiel eigentlich ein Survival-Spiel. Zombies (in verschiedenen Versionen, je nach Biom) spawnen im Dunkeln, was Lichtquellen und einen sicheren Unterschlupf ziemlich nützlich macht, wenn man die Nacht nicht durch Schlafen überbrücken will.

Unerschütterliche Fundamente

Mit den oben genannten Spielen ist das Genre natürlich nicht erschöpft. Vor allem, wenn man seine Definition von Zombie auf, sagen wir, rasende Mutanten ausweitet oder offen für andere Genres ist, kann man viele potenzielle Kandidaten für das nächste Lieblingsspiel finden.

