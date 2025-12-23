Gaming: ASUS ROG und Kojima Productions teasern mysteriöse Ankündigung

45 Autor: , in News / Gaming
Übersicht

Geheimnisvolle Botschaft sorgt für Spekulationen in der Gaming‑Community!

ASUS ROG und Kojima Productions haben eine kurze, aber äußerst kryptische Nachricht veröffentlicht, die sofort für Aufsehen sorgt.

Die beiden Marken teasern eine gemeinsame Ankündigung für den 5. Januar um 15:00 Uhr PST an und versehen die Botschaft mit dem Satz For Ludens Who Dare – eine klare Anspielung auf Ludens, das ikonische Maskottchen von Kojima Productions.

Die Kombination aus ASUS ROG, einer Marke für High‑End‑Gaming‑Hardware, und Kojima Productions, dem Studio hinter Death Stranding, lässt Raum für zahlreiche Spekulationen.

Möglich wären Hinweise auf ein neues Hardware‑Produkt, eine limitierte Kooperation, ein technisches Showcase oder ein Projekt, das die Grenzen zwischen Gaming‑Design und futuristischer Ästhetik verschiebt. Offizielle Details gibt es jedoch noch nicht.

Die bewusst vage Formulierung und der minimalistische Teaser deuten darauf hin, dass beide Unternehmen gezielt Spannung aufbauen und die Community neugierig machen wollen. Ihr könnt euch also auf eine Enthüllung einstellen, die vermutlich sowohl technisch als auch stilistisch etwas Besonderes sein wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gaming

45 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. xXCickXx 114170 XP Scorpio King Rang 2 | 23.12.2025 - 20:03 Uhr

    Von Asus kommt mir nix ins Haus, egal wer da kooperiert oder Partner ist

    0
    • XBoXXeR89 72920 XP Tastenakrobat Level 2 | 23.12.2025 - 20:20 Uhr
      Antwort auf xXCickXx

      Warum das?
      Seid Jahren nutze ich im PC Bereich sehr gerne ASUS!

      Dieses Jahr erst eine ASUS Gaming PC gebaut mit dem besten was der Markt zurzeit zu bieten hat und bin mehr als nur zufrieden damit.
      Einzig der Preis ist ein Kritikpunkt.

      0
      • xXCickXx 114170 XP Scorpio King Rang 2 | 23.12.2025 - 20:43 Uhr
        Antwort auf XBoXXeR89

        Hatte damals fürs Studium ein teures Laptop gekauft. Ging 4 Tage nach Ablauf der Gewährleistung kaputt, Mainboard.
        Habe es über den Händler eingeschickt für den Kostenvoranschlag.
        Danach angerufen ob man da aus Kulanz was machen kann. Die Antwort, ne da kann man nix machen.
        Ich wollte ja net dass sie des ganz zahlen, aber irgendwie vlt Richtung 50% was machen oder ähnliches. Nix, null und zudem mega unfreundlich.

        Sowas macht man mit mir nur einmal. Denn in Schadensfällen zeigt sich wie toll eine Firma und deren Produkte wirklich sind.

        0
  3. XBoXXeR89 72920 XP Tastenakrobat Level 2 | 23.12.2025 - 20:21 Uhr

    Wird sicherlich irgendein Peripheriegerät sein oder irgendein Headset.
    Aber ich vermute mal sehr stark, dass es Maus + Tastatur sein wird mit Xbox branding.

    0
  5. DrFreaK666 186160 XP Battle Rifle Master | 23.12.2025 - 20:46 Uhr

    Das waren noch Zeiten, als man Waren einfach gezeigt hat.
    Ohne Ankündigungen für Ankündigungen scheint es heute wohl nicht mehr zu gehen

    0
  7. JohnWick 78125 XP Tastenakrobat Level 4 | 23.12.2025 - 21:15 Uhr

    Bin schon sehr gespannt darauf , was es am Ende werden wird.
    Aber ich vermute mal eine limitierte Asus ROG Kooperation mit Mr. Kojima

    0

Hinterlasse eine Antwort