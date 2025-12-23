Gaming: ASUS ROG und Kojima Productions teasern mysteriöse Ankündigung

ASUS ROG und Kojima Productions haben eine kurze, aber äußerst kryptische Nachricht veröffentlicht, die sofort für Aufsehen sorgt.
Die beiden Marken teasern eine gemeinsame Ankündigung für den 5. Januar um 15:00 Uhr PST an und versehen die Botschaft mit dem Satz For Ludens Who Dare – eine klare Anspielung auf Ludens, das ikonische Maskottchen von Kojima Productions.
Die Kombination aus ASUS ROG, einer Marke für High‑End‑Gaming‑Hardware, und Kojima Productions, dem Studio hinter Death Stranding, lässt Raum für zahlreiche Spekulationen.
Möglich wären Hinweise auf ein neues Hardware‑Produkt, eine limitierte Kooperation, ein technisches Showcase oder ein Projekt, das die Grenzen zwischen Gaming‑Design und futuristischer Ästhetik verschiebt. Offizielle Details gibt es jedoch noch nicht.
Die bewusst vage Formulierung und der minimalistische Teaser deuten darauf hin, dass beide Unternehmen gezielt Spannung aufbauen und die Community neugierig machen wollen. Ihr könnt euch also auf eine Enthüllung einstellen, die vermutlich sowohl technisch als auch stilistisch etwas Besonderes sein wird.
ASUSROG 🤝 @KojiPro2015
Jan 05 (3PM PST). Stay tuned.
#ForLudensWhoDare pic.twitter.com/Wr5JlL9t5H
— ROG Global (@ASUS_ROG) December 23, 2025
Von Asus kommt mir nix ins Haus, egal wer da kooperiert oder Partner ist
Warum das?
Seid Jahren nutze ich im PC Bereich sehr gerne ASUS!
Dieses Jahr erst eine ASUS Gaming PC gebaut mit dem besten was der Markt zurzeit zu bieten hat und bin mehr als nur zufrieden damit.
Einzig der Preis ist ein Kritikpunkt.
Hatte damals fürs Studium ein teures Laptop gekauft. Ging 4 Tage nach Ablauf der Gewährleistung kaputt, Mainboard.
Habe es über den Händler eingeschickt für den Kostenvoranschlag.
Danach angerufen ob man da aus Kulanz was machen kann. Die Antwort, ne da kann man nix machen.
Ich wollte ja net dass sie des ganz zahlen, aber irgendwie vlt Richtung 50% was machen oder ähnliches. Nix, null und zudem mega unfreundlich.
Sowas macht man mit mir nur einmal. Denn in Schadensfällen zeigt sich wie toll eine Firma und deren Produkte wirklich sind.
ASUS hat anscheinend sehr schlechten Support
Anus. Hab gehört die sind schnell im Ar…
😂
Klingt ziemlich nach ner Hardware Kooperation
Wird sicherlich irgendein Peripheriegerät sein oder irgendein Headset.
Aber ich vermute mal sehr stark, dass es Maus + Tastatur sein wird mit Xbox branding.
Kojima, der Michael Jackson der Gaming Industrie 😅
Hie hie…
Das waren noch Zeiten, als man Waren einfach gezeigt hat.
Ohne Ankündigungen für Ankündigungen scheint es heute wohl nicht mehr zu gehen
Da lassen wir uns mal überraschen was kommt
Bin schon sehr gespannt darauf , was es am Ende werden wird.
Aber ich vermute mal eine limitierte Asus ROG Kooperation mit Mr. Kojima
Rog Ps ally x 🙊
Hardcase oder Rog Ally x 2 im death Standing 2 Design.
Am Ende wird’s einfach ne Rog mit nem Kojima Skin 🤣