Gaming: ASUS ROG und Kojima Productions teasern mysteriöse Ankündigung

ASUS ROG und Kojima Productions haben eine kurze, aber äußerst kryptische Nachricht veröffentlicht, die sofort für Aufsehen sorgt.

Die beiden Marken teasern eine gemeinsame Ankündigung für den 5. Januar um 15:00 Uhr PST an und versehen die Botschaft mit dem Satz For Ludens Who Dare – eine klare Anspielung auf Ludens, das ikonische Maskottchen von Kojima Productions.

Die Kombination aus ASUS ROG, einer Marke für High‑End‑Gaming‑Hardware, und Kojima Productions, dem Studio hinter Death Stranding, lässt Raum für zahlreiche Spekulationen.

Möglich wären Hinweise auf ein neues Hardware‑Produkt, eine limitierte Kooperation, ein technisches Showcase oder ein Projekt, das die Grenzen zwischen Gaming‑Design und futuristischer Ästhetik verschiebt. Offizielle Details gibt es jedoch noch nicht.

Die bewusst vage Formulierung und der minimalistische Teaser deuten darauf hin, dass beide Unternehmen gezielt Spannung aufbauen und die Community neugierig machen wollen. Ihr könnt euch also auf eine Enthüllung einstellen, die vermutlich sowohl technisch als auch stilistisch etwas Besonderes sein wird.