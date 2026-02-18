Gaming: Atomic Arcade geschlossen – G.I. Joe Snake Eyes-Videospiel nicht eingestellt (bisher)

Studio angeblich geschlossen, das G.I. Joe Snake Eyes-Videospielprojekt lebt weiter – doch was bedeutet das für das Snake Eyes Game?

Rund um das G.I. Joe Snake Eyes-Videospiel herrscht derzeit große Unsicherheit. Nachdem Berichte über eine mögliche Schließung von Atomic Arcade die Runde machten, gingen viele davon aus, dass das Spiel still und heimlich eingestellt wurde.

Doch nun gibt es eine überraschende Wendung: Das Snake Eyes-Spiel ist offiziell nicht gecancelt – zumindest laut den aktuellen Aussagen der Verantwortlichen. Trotzdem bleibt die Zukunft des Projekts alles andere als klar.

Der offizielle Kommentar lautet:

„Wir sind verpflichtet, Updates zu liefern, sobald wir dazu in der Lage sind.“

Diese Formulierung ist vorsichtig, offen und lässt viel Raum für Interpretation. Sie bestätigt lediglich, dass das Projekt weiter existiert, sagt aber nichts über den Entwicklungsstand, das Team oder einen möglichen Release aus.

Was wir aktuell wissen

Atomic Arcade, das Studio hinter dem Snake Eyes-Projekt, soll laut mehreren Berichten geschlossen worden sein.

Trotz dieser Meldungen wurde das Spiel nicht offiziell eingestellt.

Die Verantwortlichen geben sich bedeckt und versprechen lediglich zukünftige Updates.

Es ist unklar, wer aktuell an dem Spiel arbeitet, ob das Team umstrukturiert wurde oder ob ein anderes Studio übernimmt.

Auch ein Zeitplan oder neue Details zum Spiel fehlen weiterhin.