Gaming: Ausgaben in den USA fallen deutlich – nur Abos können zulegen

Die Gaming-Ausgaben in den USA sind im Juni 2026 um 21 Prozent gefallen, während Abonnements als einziger Bereich Wachstum verzeichneten.

Die Ausgaben für Videospiele sind in den USA im Juni 2026 deutlich zurückgegangen. Nach aktuellen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Circana wurden insgesamt rund 4,5 Milliarden US-Dollar für Spiele, Abonnements, Hardware und Zubehör ausgegeben.

Gegenüber den 5,7 Milliarden Dollar im Juni 2025 entspricht dies einem Rückgang von 21 Prozent.

Besonders stark betroffen war der Hardwaremarkt. Die Ausgaben für Konsolen und andere Gaming-Hardware gingen um 62 Prozent auf 383 Millionen Dollar zurück. Im Juni 2025 waren es noch rund eine Milliarde Dollar gewesen. Der außergewöhnlich hohe Vorjahreswert wurde allerdings durch die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 beeinflusst.

Abonnements als einziger Wachstumsbereich

Auch bei Zubehör gingen die Ausgaben zurück. Mit 232 Millionen Dollar lagen sie 21 Prozent unter dem Vorjahreswert von 294 Millionen Dollar.

Der Bereich Content, zu dem unter anderem Spiele, DLCs und Abonnements gehören, sank um 12 Prozent von 4,398 Milliarden auf 3,88 Milliarden Dollar.

Eine Ausnahme bildeten laut Circana-Analyst Mat Piscatella die Gaming-Abonnements. Diese konnten gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent zulegen und waren damit der einzige untersuchte Bereich mit Wachstum.

Seit Jahresbeginn wurden in den USA insgesamt 27,5 Milliarden Dollar für Videospiele und entsprechende Produkte ausgegeben. Damit liegt der Markt derzeit rund ein Prozent hinter dem Vergleichszeitraum 2025.

Bei den Konsolen war die Nintendo Switch 2 im Juni sowohl nach Stückzahlen als auch nach Umsatz weiterhin die Nummer eins. Dahinter folgten die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S.