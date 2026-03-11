Gaming: Banana Life Sim angekündigt – Alles Banane in dieser kuriosen Simulation

Ein neues Kuriosum in der Welt der Videospiele steht bevor: Banana Life Sim wurde angekündigt, ein Lebenssimulationsspiel, in dem ihr offenbar eine Banane spielt und einfach eure Zeit ruhig und entspannt verbringt.

Laut den verfügbaren Infos erlebt ihr in dieser Simulation buchstäblich das Leben einer Banane und könnt beobachten, wie sich euer Umfeld um euch herum verhält.

In der Beschreibung heißt es, dass Banana Life Sim das übliche Verhalten einer Banane nachahmt, die einfach an Ort und Stelle liegt. (Kein Witz!)

Offenbar gibt es andere Bananen in der Nähe, und es scheint, als ob „nicht nur Bananen“ Teil dieser ruhigen Welt sind. Einen Release-Termin gibt es bisher nicht.

Das Konzept wirkt bewusst einfach und skurril: Anstelle von actiongeladenen Gameplay‑Mechaniken steht eher ein ruhiges, meditatives und experimentelles Erlebnis im Vordergrund, das euch dazu einlädt, das Leben einer herumliegenden Banane zu erleben.

Diese Art von Titel erinnert an andere ungewöhnliche Simulationen, bei denen der Fokus nicht auf Leistung oder Fortschritt liegt, sondern auf dem Erleben und Verweilen.

Ob Banana Life Sim tatsächlich ein breites Publikum anspricht oder ein Indie‑Experiment bleibt, muss sich noch zeigen.