Gaming: Berliner Studio erhält 1,6 Millionen Euro Förderung

Berliner Spielestudio Mad About Pandas erhält Förderung in Höhe von 1,6 Millionen Euro für neues Projekt.

Das Berliner Studio Mad About Pandas gibt bekannt, dass es für sein neuestes Spiel 1,6 Millionen Euro aus der Computerspieleförderung des Bundes erhalten hat. Zusammen mit 2,3 Millionen Euro vom Publisher Focus Entertainment beläuft sich das Gesamtbudget des Projektes auf 3,9 Millionen Euro.

Das Spiel ist in den Händen eines erfahrenen und eingespielten Teams, welches schon zusammen an preisgekrönten Titeln, wie Hitchhiker, The Great Jitters und Galaxy Racers gearbeitet hat. Dan Mayer – Autor von Hitchhiker – wird neben Patrick Rau zweiter Creative-Director. Um das Team zu erweitern, sucht das Studio aktiv nach Codern, 3D-Artists und 3D-Animatoren.

Mad About Pandas versucht, eine fesselnde und innovative Spielmechanik mit den erzählerischen Fähigkeiten zu kombinieren, die für ihre vorherige Produktion, Hitchhiker, mit Preisen ausgezeichnet wurden. Das Endergebnis wird die Spieler mit einem einzigartigen Spielerlebnis, fesselnden Charakteren und atemberaubender Grafik belohnen und gleichzeitig die Diskussion darüber anregen, was es bedeutet, ein Charakter in einem Computerspiel zu sein.