Gaming: Bringt Far Cry – mit Pagan Min, Jason Brody und einem neuen Tier-IX-Panzer

World of Tanks (PC) und Ubisoft gehen eine besondere Zusammenarbeit ein: Das Battle Pass Special: Far Cry bringt ab dem 16. Juli Inhalte aus dem beliebten Open-World-Universum ins Panzerspiel. Das zeitlich begrenzte Event läuft bis zum 27. Juli und bietet neue Charaktere, Anpassungen sowie einen exklusiven Panzer.
Im Mittelpunkt des Events steht der neue M-VII-Y, ein amerikanischer schwerer Panzer der Stufe IX. Das Fahrzeug kann über den Kapitel-Fortschritt des Battle Pass freigeschaltet werden und erhält mit dem 3D-Stil „Twisting Paths“ ein spezielles Dschungel-Design. Palmblätter am Turm und eine von Citras Messer inspirierte Kanone greifen dabei die Atmosphäre des Far Cry-Universums auf.
Zusätzlich betreten bekannte Figuren aus der Reihe das Schlachtfeld. Insgesamt fünf Far Cry-Charaktere mit eigenen Sprachausgaben stehen als Belohnungen oder Inhalte bereit:
- Jack Carver – ehemaliger Marineoffizier und Hauptfigur aus dem ersten Far Cry
- Dr. George Krieger – brillanter, aber gefallener Genetiker
- Jason Brody – Überlebender aus Far Cry 3
- Citra Talugmai – Anführerin der Rakyat
- Pagan Min – selbsternannter König von Kyrat aus Far Cry 4
Durch den Kapitel-Fortschritt können Spieler verschiedene FARCRY-inspirierte Belohnungen freischalten. Dazu gehören unter anderem mehrere thematische 2D-Stile:
- „Trouble in Paradise“ – eine Hommage an das ursprüngliche Far Cry inklusive Jacks ikonischem roten Hawaiihemd
- „Tatau“ – inspiriert von den Stammeszeichen der Rakyat
- „Jungle Fever“ – angelehnt an die visuelle Identität von Far Cry 3 und Citras Messer
Wer das Event vollständig erleben möchte, kann zusätzlich thematische Bundles erwerben und spezielle Kampfmissionen abschließen, um weitere Far Cry-Belohnungen freizuschalten.
Mit dem Battle Pass Special bringt World of Tanks eine der bekanntesten Ubisoft-Marken in seine Schlachten und verbindet Panzer-Gameplay mit der tropischen Atmosphäre des Far Cry-Universums.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Crossover ist jetzt nicht so mein Ding.
Wieder ein Crossover alle Spiele die nicht gut performen müssen diese einbauen damit die Kohle irgendwie fließt. Echt nervig.
Denen fällt auch nichts mehr ein 😅
Für mich völlig unpassend 🤦🏻♂️
Und als nächstes kommt ein Family guy crossover. 😀
Würde ich den zutrauen 😂
lol eh. Was für ein Crossover ^^
Ja naja…