Gaming: Call of Duty das meistgespielte Spiel auf Xbox & PlayStation

Activision, Treyarch und Microsoft können weitere Erfolge feiern und auch Call of Duty: Black Ops 6 mit als meistgespieltes Spiel auf Xbox und PlayStation krönen.

Während der Veröffentlichungswoche war Call of Duty in den USA das meistgespielte Spiel auf Xbox und PlayStation, laut Circana.

Da die Statistiken nur „Call of Duty HQ“ zulassen, ist nicht exakt bekannt, wie viele Spieler tatsächlich Call of Duty: Black Ops 6 gespielt haben. Dennoch ist bekannt, dass Call of Duty wieder der Renner auf Xbox und PlayStation ist.

Die Shooter-Serie ließ Dauerbrenner wie Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft und Roblox hinter sich. 47 % aller aktiven Nutzer der Xbox Series X/S haben Call of Duty gespielt. 31 % aller aktiven PlayStation 5-Nutzer haben ebenfalls ein Spiel der Shooter-Serie gespielt.