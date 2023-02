Gaming: Call of Duty: Modern Warfare II meistverkauftes Spiel im Januar

Im Januar war in den USA der Shooter Call of Duty: Modern Warfare II das meistverkaufte Videospiel.

Aktuelle Zahlen der NPD Group für Januar 2023 (1. bis 28. Januar) zufolge war Call of Duty: Modern Warfare II in den USA das meistverkaufte Spiel nach Dollarverkäufen. Der Shooter führt damit zum vierten Mal in Folge die Liste an.

Auf dem zweiten Platz stieg das Remake des Horrorspiels Dead Space ein. Das Spiel erschien erst am 27. Januar und konnte sich an nur zwei Verkaufstagen (27. und 28. des Monats) die zweitbeste Platzierung holen, was beachtlich ist. Den dritten Platz hingegen belegte das Football-Videospiel Madden NFL 23.

Zu beachten ist, dass manche digitalen Verkäufe (*) nicht erfasst wurden.

Top 10 US-Videospielverkäufe im Januar 2023 laut NPD