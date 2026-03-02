Gaming: Call of Duty-Spieler sind die größten Cheater laut Studie

Analyse zeigt: Call of Duty verzeichnet die meisten Cheat‑Suchanfragen, Esports‑Titel sind dagegen fast sauber.

Eine aktuelle Untersuchung verdeutlicht, wie stark Cheating in Videospielen in den letzten Jahren zugenommen hat. Besonders Call of Duty steht im Fokus: Laut der Studie von Surfshark ist keine andere Multiplayer‑Reihe so eng mit Cheat‑Suchanfragen verbunden. Pro 1.000 Spieler entfallen im Schnitt 66 Suchanfragen nach Hacks, was CoD klar an die Spitze setzt.

Cheating begleitet die Serie seit ihren frühesten Multiplayer‑Tagen und bleibt ein dauerhaftes Problem.

Surfsharks Sicherheitschef Tomas Stamulis warnt zudem vor den Risiken, die viele Spieler unterschätzen. Um Cheats zu installieren, müssen häufig Antivirus‑Programme deaktiviert und weitreichende Berechtigungen vergeben werden. Dadurch öffnen sich Türen für Malware, Info‑Stealer und Remote‑Zugriffe – ein selbst verursachtes Sicherheitsrisiko, das ganze Communities angreifbar macht.

Überraschend ist, dass Rocket League direkt hinter Call of Duty liegt, obwohl es das einzige Sportspiel in der Untersuchung ist. Andere große Multiplayer‑Titel wie Rainbow Six Siege, Marvel Rivals, PUBG, Apex Legends oder Fortnite bewegen sich im Mittelfeld, während Battlefield trotz Shooter‑Fokus vergleichsweise wenig betroffen ist.

Besonders auffällig ist der Blick ans untere Ende der Skala: Die größten Esports‑Titel wie Counter‑Strike, Dota 2, VALORANT und League of Legends weisen extrem niedrige Cheat‑Suchraten auf. League of Legends kommt sogar nur auf 0,3 Suchanfragen pro 1.000 Spieler – ein drastischer Kontrast zu Call of Duty und ein Hinweis auf deutlich höhere Community‑Integrität.