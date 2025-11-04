Gaming: Call of Duty weiter vor Battlefield 6 in den USA

Call of Duty bleibt an der Spitze – Battlefield 6 holt auf Xbox deutlich auf!

In der Woche bis zum 25. Oktober 2025 behauptete sich Call of Duty als eines der beliebtesten Spiele in den USA und erreichte auf PlayStation und Xbox den zweiten Platz der meistgespielten Titel.

Damit bleibt Call of Duty weiterhin eines der führenden Spiele im Bereich der Online-Shooter und zeigt seine anhaltende Stärke im Multiplayer-Segment.

Battlefield 6 konnte in derselben Woche auf PlayStation den siebten Rang halten und sich auf Xbox auf Platz fünf verbessern. Diese Entwicklung unterstreicht das wachsende Interesse der Spieler an Battlefield 6, das sich zunehmend als feste Größe im Shooter-Genre etabliert.

Sowohl Call of Duty als auch Battlefield 6 gehören aktuell zu den meistgespielten Spielen auf beiden Plattformen und prägen weiterhin die Ranglisten im kompetitiven Online-Gaming. Für alle, die intensive Shooter-Action und taktisches Gameplay bevorzugen, bleiben Call of Duty und Battlefield 6 zwei der wichtigsten Titel auf PlayStation und Xbox.