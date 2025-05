Gaming: Cheaten ist eine Seuche, sagt Counter-Strike-Entwickler

Es gab sie schon immer: Spieler, die zu schlecht in kompetitiven Multiplayer-Spielen sind und nur durch Schummelei mit anderen mithalten können oder solche, die anderen einfach den Spaß verderben möchten.

Cheaten ist eine Seuche. Es gab sie schon vor zwei Jahrzehnten in Counter-Strike. Doch so schlimm wie heute, war es damals nicht, wie Minh Le, einer der Co-Schöpfer von Counter-Strike in einem Interview mit Gaming World Media erzählt.

In dem ausführlichen und tiefgehenden Interview zum Thema sagte Le, bis zu 50 % der Spieler in einem Multiplayer-Match machen dubiose Dinge. Es ruiniert die moderne Landschaft des Spielens weltweit.

„Es ist eine Seuche, denn vor 20 Jahren, als Counter-Strike zum ersten Mal herauskam, war Cheaten ein kleines Problem, aber es hat nie das Ausmaß erreicht, das es jetzt hat.“ „Damals, als ich an Counter-Strike gearbeitet habe, bin ich vielleicht in 5 oder 10 % der Fälle auf einen Cheater gestoßen, aber heute, wenn ich in ein Multiplayer-Spiel einsteige, sind es vielleicht 40 oder 50 % der Fälle, in denen ich auf irgendeine dubiose Sache stoße.“ „Als Spieler möchte man keine Spiele spielen, bei denen das der Fall ist – und als Entwickler möchte man kein Spiel entwickeln, das dadurch ruiniert wird. Das ist eine wirklich große Herausforderung, und wir versuchen seit 20 Jahren, diese Herausforderung zu meistern.“

Wann seit ihr zum letzten Mal einem Cheater begegnet?