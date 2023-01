Gaming: China will Anteile an Tencent und Alibaba für mehr Einfluss auf Inhalte

Autor:, in / Gaming

Um bei bestimmten Entscheidungen mitzubestimmen, will Chinas Regierung Anteile von Tencent und Alibaba erwerben.

Einen größeren Einfluss auf den Technologiesektor wird der Regierung Chinas durch den Kauf von Aktien der Unternehmen Alibaba und Tencent ermöglicht.

Laut Quellen der Financial Times (via Markets Insider) kann man sich somit stärker an deren Geschäften beteiligen.

Zwar ist die Beteiligung mit 1 % sehr gering, der Anteil sei aber in einem Schlüsselsegment, welches als „spezielle Managementanteile“ bekannt ist. Dadurch wird China Rechte bei bestimmten Entscheidungen in diesen Unternehmen ermöglicht.

Der Kommunistischen Partei werden damit auch Einfluss auf die Inhalte ermöglicht, die die chinesische Bevölkerung erhält.

Die chinesische Internet-Regulierungsbehörde habe bereits 1 % von Guangzhou Lujiao Information Technology, einer Tochtergesellschaft Alibabas erworben. Den Quellen zufolge soll dadurch die Kontrolle der Inhalte von Alibabas Video-Streaming-Einheit Youku und dem Webbrowser UCWeb ermöglicht werden.

Im Falle von Tencent finden noch Gespräche über den Kauf von Aktien und den Einzelheiten aus den Plänen Chinas statt. Unter anderem wünscht sich Tencent, dass eine Behörde aus seiner Heimatprovinz die Anteile kauft und nicht ein Fonds aus Peking.

Weitere Details zu Plänen Chinas sind im Artikel von Markets Insider nachzulesen.