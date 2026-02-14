Gaming: Clair Obscur: Expedition 33 triumphiert bei den D.I.C.E. Awards

Bei den D.I.C.E. Awards in Las Vegas dominiert Clair Obscur: Expedition 33 das Feld, während Ghost of Yotei, Arc Raiders ebenfalls nicht Leer nach hause ging.

Bei der diesjährigen Verleihung der D.I.C.E. Awards in Las Vegas feierte Clair Obscur: Expedition 33 einen beeindruckenden Abend. Das Spiel von Sandfall Interactive gewann gleich fünf Auszeichnungen in insgesamt 23 Kategorien – darunter den prestigeträchtigen Titel Game of the Year.

Seit seinem Release im April 2025 gilt der Titel als Kritikerliebling und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, sogar mit der Ernennung des Entwicklerteams zu Rittern des französischen Ordre des Arts et des Lettres.

Auch andere große Namen konnten glänzen. Ghost of Yotei erhielt drei Awards, darunter Outstanding Achievement in Character, während ARC Raiders als Online Game of the Year ausgezeichnet wurde.

Zudem wurde Evan Wells, Mitgründer und langjähriger Präsident von Naughty Dog, in die AIAS Hall of Fame aufgenommen – eine der höchsten Ehrungen der Branche.

Meggan Scavio, Präsidentin der Academy of Interactive Arts & Sciences, würdigte die Vielfalt und Kreativität der nominierten Spiele. Die diesjährigen Gewinner zeigten eindrucksvoll, wie stark Innovation, Storytelling und Spielererlebnisse das Medium weiterentwickeln.

Die Veranstaltung stand zugleich im Zeichen des Gedenkens an Vince Zampella, Mitbegründer von Call of Duty, Infinity Ward und Respawn Entertainment, der im Dezember 2025 verstorben war. Branchenikonen wie Hideo Kojima, Phil Spencer und Todd Howard erinnerten an seinen Einfluss – sowohl auf die Spielewelt als auch auf sie persönlich.

Die D.I.C.E. Awards 2026 unterstreichen einmal mehr, wie vielfältig und kreativ die Branche bleibt – und wie stark einzelne Werke das Medium prägen können.

DICE Awards 2026 Winners

Outstanding Achievement in Animation – South of Midnight

South of Midnight Outstanding Achievement in Art Direction – Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Outstanding Achievement in Character – Ghost of Yōtei – Atsu

Ghost of Yōtei – Atsu Outstanding Achievement in Original Music Composition – Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Outstanding Achievement in Audio Design – Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Outstanding Achievement in Story – Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Outstanding Technical Achievement – Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Action Game of the Year – Hades II

Hades II Adventure Game of the Year – Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei Family Game of the Year – LEGO® Party!

LEGO® Party! Fighting Game of the Year – Mortal Kombat: Legacy Kollection

Mortal Kombat: Legacy Kollection Racing Game of the Year – Mario Kart World

Mario Kart World Role-Playing Game of the Year – Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Sports Game of the Year – Rematch

Rematch Strategy/Simulation Game of the Year – The Alters

The Alters Online Game of the Year – Arc Raiders

Arc Raiders Immersive Reality Technical Achievement – Hotel Infinity

Hotel Infinity Immersive Reality Game of the Year – Ghost Town

Ghost Town Outstanding Achievement for an Independent Game – Blue Prince

Blue Prince Mobile Game of the Year – Persona5: The Phantom X

Persona5: The Phantom X Outstanding Achievement in Game Design – Blue Prince

Blue Prince Outstanding Achievement in Game Direction – Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Game of the Year – Clair Obscur: Expedition 33