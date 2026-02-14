Gaming: Clair Obscur: Expedition 33 triumphiert bei den D.I.C.E. Awards

Bei der diesjährigen Verleihung der D.I.C.E. Awards in Las Vegas feierte Clair Obscur: Expedition 33 einen beeindruckenden Abend. Das Spiel von Sandfall Interactive gewann gleich fünf Auszeichnungen in insgesamt 23 Kategorien – darunter den prestigeträchtigen Titel Game of the Year.
Seit seinem Release im April 2025 gilt der Titel als Kritikerliebling und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, sogar mit der Ernennung des Entwicklerteams zu Rittern des französischen Ordre des Arts et des Lettres.
Auch andere große Namen konnten glänzen. Ghost of Yotei erhielt drei Awards, darunter Outstanding Achievement in Character, während ARC Raiders als Online Game of the Year ausgezeichnet wurde.
Zudem wurde Evan Wells, Mitgründer und langjähriger Präsident von Naughty Dog, in die AIAS Hall of Fame aufgenommen – eine der höchsten Ehrungen der Branche.
Meggan Scavio, Präsidentin der Academy of Interactive Arts & Sciences, würdigte die Vielfalt und Kreativität der nominierten Spiele. Die diesjährigen Gewinner zeigten eindrucksvoll, wie stark Innovation, Storytelling und Spielererlebnisse das Medium weiterentwickeln.
Die Veranstaltung stand zugleich im Zeichen des Gedenkens an Vince Zampella, Mitbegründer von Call of Duty, Infinity Ward und Respawn Entertainment, der im Dezember 2025 verstorben war. Branchenikonen wie Hideo Kojima, Phil Spencer und Todd Howard erinnerten an seinen Einfluss – sowohl auf die Spielewelt als auch auf sie persönlich.
Die D.I.C.E. Awards 2026 unterstreichen einmal mehr, wie vielfältig und kreativ die Branche bleibt – und wie stark einzelne Werke das Medium prägen können.
DICE Awards 2026 Winners
- Outstanding Achievement in Animation – South of Midnight
- Outstanding Achievement in Art Direction – Clair Obscur: Expedition 33
- Outstanding Achievement in Character – Ghost of Yōtei – Atsu
- Outstanding Achievement in Original Music Composition – Ghost of Yōtei
- Outstanding Achievement in Audio Design – Death Stranding 2: On the Beach
- Outstanding Achievement in Story – Clair Obscur: Expedition 33
- Outstanding Technical Achievement – Death Stranding 2: On the Beach
- Action Game of the Year – Hades II
- Adventure Game of the Year – Ghost of Yōtei
- Family Game of the Year – LEGO® Party!
- Fighting Game of the Year – Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Racing Game of the Year – Mario Kart World
- Role-Playing Game of the Year – Clair Obscur: Expedition 33
- Sports Game of the Year – Rematch
- Strategy/Simulation Game of the Year – The Alters
- Online Game of the Year – Arc Raiders
- Immersive Reality Technical Achievement – Hotel Infinity
- Immersive Reality Game of the Year – Ghost Town
- Outstanding Achievement for an Independent Game – Blue Prince
- Mobile Game of the Year – Persona5: The Phantom X
- Outstanding Achievement in Game Design – Blue Prince
- Outstanding Achievement in Game Direction – Clair Obscur: Expedition 33
- Game of the Year – Clair Obscur: Expedition 33
Glückwunsch. 🥳 Verdient. 👌🏻 Clair Obscur Expedition 33 ein fantastisches Spiel. ♥️
Danke für die Übersicht. 👍🏻
Sehr gut. Aber auch wieder fragwürdige Preise. Zb Hades 2 ist absoluter schrott, da gab es sooo viele bessere Action Titel. South midnight ist auch nur durchschnittlich, aber die Stopmotion ist tatsächlich mal was anderes. Alters als Strategie zu bezeichnen ist ja wohl totaler Quatsch besser wäre Anno.
Habe Hades 2 noch nicht gespielt, aber Teil 1 hat enorm Spaß gemacht, da denke ich jetzt nicht, dass es absoluter Schrott ist, bei den anderen sehe ich es ähnlich.
Clair Obscur hat es sich verdient, bei gewissen anderen jedoch bin ich eher dagegen 😉.
„bei gewissen anderen jedoch bin ich eher dagegen“
Da kommt dann eben der Hater und Troll raus, aber das ist ok, war nicht anders zu erwarten:-)
Und bei dir kommt die Intoleranz raus, meine Aussage war völlig legitim.
Du wirfst ihm Intoleranz vor aber haust selber in die selbe Kerbe?🙄🤔
Meinungsäußerung ist Intoleranz, alles klar 🙃.
Du weist genau was ich meine. Jetzt ist es Meinungsäußerung und bei anderen Spielen ist es dann was?
Wenn man deine Hintergründe kennt ist es alles andere als intolerant:-). Wäre GoY ein 3rd Partytitel wärs dir sicher egal und du hättest nichts dagegen…
Nein, dann würde ich das genauso sehen.
Clair Obscure hat ohnehin alles abgerissen. Schön das auch GoY einige Preise abgeräumt hat, absolut verdient auch wenn ich persönlich von der Story und von den Chars GoT etwas besser fand…
Bisher noch nicht ein einziges der Spiele gespielt. Expedition 33 und Blue Prince stehen aber auf der Liste.
Die sahnen überall ab.
Ich hoffe nur das das Studio nach all den, auch verdient gewonnen, Awards bei späteren Spielen ebenfalls liefern kann.
Völlig verdiente Gewinner. 💪
Sollte bei den D.I.C.E. Awards nicht Battlefield gewinnen? 😁