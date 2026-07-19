Gaming: Cliff Bleszinski arbeitet an neuem Spiel – diesmal ohne PvP

Nach mehreren Jahren abseits der Spieleentwicklung arbeitet Cliff Bleszinski, der Schöpfer der Gears of War-Reihe, an einem neuen Projekt. In einem ausführlichen Interview sprach der Entwickler nicht nur über seine Zukunft, sondern auch ungewöhnlich offen über persönliche Probleme und die Gründe für das Scheitern seiner früheren Projekte.

Offene Worte über LawBreakers und Radical Heights

Bleszinski erklärte, dass der Misserfolg von LawBreakers und später Radical Heights auf mehrere Faktoren zurückzuführen gewesen sei.

Neben einem aus seiner Sicht problematischen Publishing-Vertrag mit Nexon nennt er auch eigene Fehlentscheidungen als Ursache. So sei es rückblickend ein Fehler gewesen, LawBreakers nicht auch für Xbox zu veröffentlichen.

Gleichzeitig übernimmt er die Verantwortung für sein eigenes Verhalten.

„Ich war ein funktionierender Alkoholiker. Dann wurde ich zu einem nicht mehr funktionierenden Alkoholiker.“

Nach eigenen Angaben lebt Bleszinski inzwischen seit vier Monaten nüchtern und verspürt wieder den Wunsch, Spiele zu entwickeln.

Ein neues Spiel nimmt Gestalt an

Obwohl sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, steht für Bleszinski bereits fest, welchen Weg er dieses Mal nicht einschlagen möchte.

Ein PvP-Spiel werde es nicht. Stattdessen reizt ihn heute deutlich stärker der kooperative Bereich.

„Viel Glück allen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Ich bin heutzutage eher ein Fan von PvE.“

Besonders den Horde-Modus von Gears of War 2 sieht er bis heute als gelungenes Konzept.

„Der Horde-Modus hat Gears 2 gerettet. Ich glaube, dieser Bereich ist zeitlos, weil Spieler einfach mit Freunden online gehen und gemeinsam Gegner ausschalten wollen – ohne viel Drumherum.“

Welten und Figuren statt Wettkampf

Für Bleszinski steht inzwischen wieder das kreative Erschaffen von Spielwelten im Vordergrund.

„Am Ende des Tages möchte ich Charaktere und Welten erschaffen. Ich möchte Dinge machen, zu denen Menschen Cosplays anfertigen oder sich Tattoos stechen lassen.“

Auch Inspiration findet der Entwickler mittlerweile an den ungewöhnlichsten Orten.

Mit einem Augenzwinkern erklärte er: „Ich kann keinen Home Depot betreten, ohne an jeder Ecke ein ganzes Waffenarsenal zu sehen. Es gibt so viel mehr als nur Kettensägen.“

Details bleiben noch geheim

Konkrete Informationen zu seinem neuen Spiel wollte Cliff Bleszinski noch nicht verraten. Da sich das Projekt erst in einer frühen Phase befindet, hält sich der Entwickler mit weiteren Details bewusst zurück.

Fest steht bislang lediglich, dass sein nächstes Werk deutlich stärker auf PvE, Koop-Erlebnisse und gemeinsames Spielen setzen soll und damit einen klaren Gegensatz zu den kompetitiven Mehrspieler-Titeln bildet, für die Bleszinski in der Vergangenheit bekannt war.