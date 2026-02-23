Gaming: CoD an der Spitze, PlayStation 5 vor allen anderen

Der Januar in den USA zeigt ein gewohnt starkes Bild: Call of Duty: Black Ops 7 führt die Software‑Charts an, während die PlayStation 5 die Hardware‑Spitze übernimmt. Gleichzeitig bleibt die Switch 2 ein massiver Treiber für die gesamten Hardware‑Ausgaben – trotz PS5‑Führung.
Ein weiterer Gewinner des Monats ist Final Fantasy VII Remake. Durch die frisch veröffentlichten Ports für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sprang das Spiel zurück in die Top‑10 und landete auf Platz neun der US‑Verkaufscharts.
Die wichtigsten Punkte des Berichts:
- Call of Duty: Black Ops 7 ist erneut die Nummer 1 im Januar
- PS5 führt die Hardware‑Charts an
- Switch 2 sorgt weiterhin für hohe Hardware‑Ausgaben im Markt
- Final Fantasy VII Remake steigt dank neuer Ports auf Platz 9 ein
Der Jahresauftakt zeigt damit eine Mischung aus erwartbaren Blockbuster‑Erfolgen und überraschenden Comebacks – ein starker Start für die US‑Games‑Industrie.
Puh komisch ich finde bo7 echt enttäuschend
Die Amis kaufen auch jeden Schrott – sieht man ja an Tesla… 🤣
Aber Nintendo war schon immer stark in den USA, berechtigterweise.
Also BO7 noch immer sehr stark.
Obwohl BO7 so schlecht ist, ist es dennoch nummer 1. Krass!!
Was ganz Neues ^^
Mir hat FF7RI insgesamt sehr gefallen.
Bin, Stand jetzt, tatsächlich bereit direkt im Sommer mit FF7 Rebirth weiterzumachen.
Da sieht man, das man auch mit 💩 Geld machen kann *duck und weg*😅
Mir eigentlich nicht so wichtig was die Amis kaufen die sind eh anders wie andere sieht man an ihren Presidenten Donald 🦆
Naja, wir haben uns mit unserem Merz auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
😂😂😂 das stimmt völlig ich sag nur „Der Bubbaz ist jetzt zu haben“ 😂😂😂