Gaming: CoD an der Spitze, PlayStation 5 vor allen anderen

Black Ops 7 dominiert den Januar – PS5 führt Hardware an, Switch 2 treibt Ausgaben weiter nach oben.

Der Januar in den USA zeigt ein gewohnt starkes Bild: Call of Duty: Black Ops 7 führt die Software‑Charts an, während die PlayStation 5 die Hardware‑Spitze übernimmt. Gleichzeitig bleibt die Switch 2 ein massiver Treiber für die gesamten Hardware‑Ausgaben – trotz PS5‑Führung.

Ein weiterer Gewinner des Monats ist Final Fantasy VII Remake. Durch die frisch veröffentlichten Ports für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sprang das Spiel zurück in die Top‑10 und landete auf Platz neun der US‑Verkaufscharts.

Die wichtigsten Punkte des Berichts:

Call of Duty: Black Ops 7 ist erneut die Nummer 1 im Januar

PS5 führt die Hardware‑Charts an

Switch 2 sorgt weiterhin für hohe Hardware‑Ausgaben im Markt

Final Fantasy VII Remake steigt dank neuer Ports auf Platz 9 ein

Der Jahresauftakt zeigt damit eine Mischung aus erwartbaren Blockbuster‑Erfolgen und überraschenden Comebacks – ein starker Start für die US‑Games‑Industrie.