Gaming: CoD an der Spitze, PlayStation 5 vor allen anderen

56 Autor: , in News / Gaming
Übersicht
Image: Depositphotos

Black Ops 7 dominiert den Januar – PS5 führt Hardware an, Switch 2 treibt Ausgaben weiter nach oben.

Der Januar in den USA zeigt ein gewohnt starkes Bild: Call of Duty: Black Ops 7 führt die Software‑Charts an, während die PlayStation 5 die Hardware‑Spitze übernimmt. Gleichzeitig bleibt die Switch 2 ein massiver Treiber für die gesamten Hardware‑Ausgaben – trotz PS5‑Führung.

Ein weiterer Gewinner des Monats ist Final Fantasy VII Remake. Durch die frisch veröffentlichten Ports für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sprang das Spiel zurück in die Top‑10 und landete auf Platz neun der US‑Verkaufscharts.

Die wichtigsten Punkte des Berichts:

  • Call of Duty: Black Ops 7 ist erneut die Nummer 1 im Januar
  • PS5 führt die Hardware‑Charts an
  • Switch 2 sorgt weiterhin für hohe Hardware‑Ausgaben im Markt
  • Final Fantasy VII Remake steigt dank neuer Ports auf Platz 9 ein

Der Jahresauftakt zeigt damit eine Mischung aus erwartbaren Blockbuster‑Erfolgen und überraschenden Comebacks – ein starker Start für die US‑Games‑Industrie.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gaming

56 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Mech77 84295 XP Untouchable Star 2 | 23.02.2026 - 11:44 Uhr

    Die Amis kaufen auch jeden Schrott – sieht man ja an Tesla… 🤣

    Aber Nintendo war schon immer stark in den USA, berechtigterweise.

    0
  5. AnCaptain4u 255475 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.02.2026 - 15:32 Uhr

    Was ganz Neues ^^

    Mir hat FF7RI insgesamt sehr gefallen.
    Bin, Stand jetzt, tatsächlich bereit direkt im Sommer mit FF7 Rebirth weiterzumachen.

    0
  6. Hey Iceman 870905 XP Xboxdynasty All Star Platin | 23.02.2026 - 16:31 Uhr

    Da sieht man, das man auch mit 💩 Geld machen kann *duck und weg*😅

    0
  7. Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 23.02.2026 - 20:47 Uhr

    Mir eigentlich nicht so wichtig was die Amis kaufen die sind eh anders wie andere sieht man an ihren Presidenten Donald 🦆

    0
    • s3rgl 2145 XP Beginner Level 1 | 23.02.2026 - 23:12 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Naja, wir haben uns mit unserem Merz auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

      1
      • Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 24.02.2026 - 00:00 Uhr
        Antwort auf s3rgl

        😂😂😂 das stimmt völlig ich sag nur „Der Bubbaz ist jetzt zu haben“ 😂😂😂

        0

Hinterlasse eine Antwort