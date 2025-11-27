Gaming: Dan Houser warnt vor KI-Hype

Dan Houser warnt vor KI-Hype: Ex-Rockstar-Mastermind arbeitet am neuen Spiel, aber zweifelt am Wunderwerkzeug!

Dan Houser, früher leitender Autor bei Rockstar Games und heute Gründer von Absurd Ventures, hat sich im Rahmen der Promotion seines neuen Buches A Better Paradise Volume One: An Aftermath zu seiner Arbeit mit künstlicher Intelligenz geäußert.

Während das Buch eine Geschichte über ein gescheitertes Videospielprojekt erzählt, dessen KI außer Kontrolle gerät, spricht Houser in Interviews offener über die tatsächliche Rolle von KI in seiner aktuellen Entwicklungsarbeit.

Er erklärt, dass er künstliche Intelligenz beim neuen Spiel seines Studios zwar einsetzt, allerdings lediglich in einem experimentellen Rahmen.

Nach seinen Angaben ist KI momentan nicht so nützlich, wie viele behaupten. Houser betont, dass manche Stimmen KI als Lösung für nahezu jedes Problem darstellen, was aus seiner Sicht nicht der Realität entspricht.

Die Technologie könne bestimmte Abläufe unterstützen, sei aber weit davon entfernt, sämtliche Herausforderungen der Spielentwicklung zu meistern.

Houser bestätigt zudem, dass das neue Projekt von Absurd Ventures bereits seit rund 18 Monaten in Arbeit ist und noch mehrere Jahre Entwicklungszeit benötigen wird.

Konkrete Inhalte oder Details zum Spiel nennt er nicht. Der erfahrene Entwickler konzentriert sich aktuell auf den Ausbau der kreativen Grundlagen und nutzt KI dort, wo sie sinnvoll ist, ohne sie als umfassendes Werkzeug zu betrachten. Seine Aussagen zeigen, dass die Technologie für große Produktionen auf Xbox, PlayStation und PC zwar zunehmend relevant wird, jedoch weiterhin klare Grenzen besitzt.