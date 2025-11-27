Gaming: Dan Houser warnt vor KI-Hype

Dan Houser, früher leitender Autor bei Rockstar Games und heute Gründer von Absurd Ventures, hat sich im Rahmen der Promotion seines neuen Buches A Better Paradise Volume One: An Aftermath zu seiner Arbeit mit künstlicher Intelligenz geäußert.
Während das Buch eine Geschichte über ein gescheitertes Videospielprojekt erzählt, dessen KI außer Kontrolle gerät, spricht Houser in Interviews offener über die tatsächliche Rolle von KI in seiner aktuellen Entwicklungsarbeit.
Er erklärt, dass er künstliche Intelligenz beim neuen Spiel seines Studios zwar einsetzt, allerdings lediglich in einem experimentellen Rahmen.
Nach seinen Angaben ist KI momentan nicht so nützlich, wie viele behaupten. Houser betont, dass manche Stimmen KI als Lösung für nahezu jedes Problem darstellen, was aus seiner Sicht nicht der Realität entspricht.
Die Technologie könne bestimmte Abläufe unterstützen, sei aber weit davon entfernt, sämtliche Herausforderungen der Spielentwicklung zu meistern.
Houser bestätigt zudem, dass das neue Projekt von Absurd Ventures bereits seit rund 18 Monaten in Arbeit ist und noch mehrere Jahre Entwicklungszeit benötigen wird.
Konkrete Inhalte oder Details zum Spiel nennt er nicht. Der erfahrene Entwickler konzentriert sich aktuell auf den Ausbau der kreativen Grundlagen und nutzt KI dort, wo sie sinnvoll ist, ohne sie als umfassendes Werkzeug zu betrachten. Seine Aussagen zeigen, dass die Technologie für große Produktionen auf Xbox, PlayStation und PC zwar zunehmend relevant wird, jedoch weiterhin klare Grenzen besitzt.
Man kann ihm da vermutlich vertrauen, allerdings entwickelt sich KI ja dennoch rasend schnell weiter. Wenn man mal die ersten KI erstellten Videos mit den aktuellen vergeicht, dann ist das schon enorm. In 10 Jahren ist seine Aussage vielleicht schon hinfällig, wir werden es sehen.
Ich traue seiner Aussage nicht, es werden sicher mehr Inhalte mit KI erstellt von denen man es nicht erwarten würde, kommt auf die Qualität der KI an.
Wie kommst du darauf? Hat er sich in der Vergangenheit durch Lügen hervorgetan?
Und was hat das überhaupt mit der Kernaussage zu tun? Nämlich, dass KI keine Universallösung für alles ist.
Einfach mal den Horizont erweitern hilft, es wird immer gerne gesagt, dass KI noch nicht so weit ist in vielerlei Hinsicht, aber wenn ich mir Werbung, (KI) Videos auf YouTube oder auch viele Spiele ansehe, komme ich nunmal zu diesem Schluss.
Das kann einige schon ziemlich ängstigen, weil man obsolet werden könnte als Mensch.
Das hat schon wieder nichts mit meiner Frage zu tun. Ich habe dich gefragt, warum du gerade Houser misstraust, und nicht, wie gut KI in Werbung oder YouTube-Videos ist. Dass KI Fortschritte macht, bestreite ich ja nicht. Aber das ändert nichts daran, dass seine Kernaussage war, dass KI keine Universallösung für alle Bereiche der Spieleentwicklung ist. Und darauf bist du bisher gar nicht eingegangen.
Die Videos werden nicht einfach von KI erstellt, schon gar nicht wenn sie länger als 10 Sekunden dauern. Da muss noch ständig eingegriffen werden und auch Mal von frame zu frame bearbeitet/korrigiert werden. Lass dich da von YouTube und co. nicht in die Irre führen.
Wird immer gerne so dargestellt mit der noch zu schwachen KI, ich habe meine Zweifel…
Das Problem ist, dass KI noch nicht autark über eine längere Zeit Inhalte erstellen kann. Die läuft ohne Mensch nach ein paar Sekunden Amok und erstellt und macht dann Sachen, die nicht zu gebrauchen sind.
Aber er stellt das auch gar nicht so da, dass KI schwach ist. Und deine Kommentare gehen hier total vorbei an seiner Aussage.
Während es stimmt was Houser sagt – Leute bekommen AI immer mehr zugänglich in Form diverster generativer Tools und das spürt man in allen medialen Bereichen. Denke die „Bubble“ wie viele vermuten wird nicht so schnell platzen da ein dauerhafter Fortschritt mit Releases stattfindet
Ki ein Segen und Fluch zugleich
die Angst und dieses Überbewerten der Ki ist ja eine gewollte Diskussion die von den eigentlich Plänen der amerikanischen IT Industrie ablenken soll, das Ziel der US Amerikaner ist ein westliches Pondon zum chinesischen WeChat, wurde auch von Musk, Zuckerberg usw klar kommuniziert, es hört bloss keiner zu. am Ende geht es nicht um Automatisierung der Arbeitsplätze sondern um die Komplett Überwachung und Steuerung des einzelnen und dessen komplett Abhängigkeit von einem Anbietern das ist das für was das Projekt Stargate gebraucht wird.
Ach skynet will doch nur das beste für uns.
Was KI in Zukunft bringt? Keine Ahnung wird man sehen.
Stand jetzt muss es halt immer noch unterstützend bzw. überwacht eingesetzt werden. Man sollte spätestens am Ende noch mal gewissenhaft drüber schauen.
ARC Riders zeigt ja wie man es richtig macht,
CoD zeigt wie man es nicht richtig macht ….
Und aktuell ist es nun mal immer noch am besten wenn gewissen Dinge komplett ohne KI ablaufen und der Mensch seine Kreativität ausüben kann, da ist CO-E33 wohl mit das beste Beispiel aktuell.