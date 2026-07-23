Gaming: Das meistverkaufte Spiel Europas im ersten Halbjahr 2026 steht fest

EA Sports FC 26 führt die europäischen Games-Halbjahrescharts 2026 vor Tomodachi Life und Resident Evil Requiem an.

EA Sports FC 26 ist das meistverkaufte Videospiel Europas im ersten Halbjahr 2026. Das geht aus den plattformübergreifenden Halbjahrescharts hervor, die von GfK Entertainment für 17 europäische Länder ermittelt wurden.

Die Fußballsimulation von Electronic Arts sicherte sich nicht nur den Gesamtsieg, sondern erreichte auch in 13 der 17 untersuchten Länder den ersten Platz – darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Spanien.

Tomodachi Life und Resident Evil Requiem komplettieren das Podium

Auf dem zweiten Platz folgt Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden von Nintendo. Besonders erfolgreich war die Lebenssimulation in Frankreich, wo sie die Spitze belegte. In Spanien erreichte der Titel Rang zwei und in Belgien Platz drei.

Den dritten Platz sicherte sich Resident Evil Requiem von Capcom. Das Survival-Horror-Spiel war im Vereinigten Königreich sogar das meistverkaufte Spiel des ersten Halbjahres und belegte zudem in der Slowakei, Tschechien und Ungarn jeweils den zweiten Rang.

So sehen die Charts in Deutschland aus

Für Deutschland veröffentlichte GfK Entertainment zusätzlich plattformspezifische Auswertungen:

Nintendo Switch 2: Pokémon Pokopia

Nintendo Switch: Minecraft

PlayStation 5: Resident Evil Requiem

Xbox Series X|S: EA Sports FC 26

Damit zeigt sich ein unterschiedliches Bild je nach Plattform, während EA Sports FC 26 europaweit klar die Nase vorn hat.