Gaming: Das meistverkaufte Spiel Europas im ersten Halbjahr 2026 steht fest

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EA Sports FC 26 führt die europäischen Games-Halbjahrescharts 2026 vor Tomodachi Life und Resident Evil Requiem an.

EA Sports FC 26 ist das meistverkaufte Videospiel Europas im ersten Halbjahr 2026. Das geht aus den plattformübergreifenden Halbjahrescharts hervor, die von GfK Entertainment für 17 europäische Länder ermittelt wurden.

Die Fußballsimulation von Electronic Arts sicherte sich nicht nur den Gesamtsieg, sondern erreichte auch in 13 der 17 untersuchten Länder den ersten Platz – darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Spanien.

Tomodachi Life und Resident Evil Requiem komplettieren das Podium

Auf dem zweiten Platz folgt Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden von Nintendo. Besonders erfolgreich war die Lebenssimulation in Frankreich, wo sie die Spitze belegte. In Spanien erreichte der Titel Rang zwei und in Belgien Platz drei.

Den dritten Platz sicherte sich Resident Evil Requiem von Capcom. Das Survival-Horror-Spiel war im Vereinigten Königreich sogar das meistverkaufte Spiel des ersten Halbjahres und belegte zudem in der Slowakei, Tschechien und Ungarn jeweils den zweiten Rang.

So sehen die Charts in Deutschland aus

Für Deutschland veröffentlichte GfK Entertainment zusätzlich plattformspezifische Auswertungen:

Damit zeigt sich ein unterschiedliches Bild je nach Plattform, während EA Sports FC 26 europaweit klar die Nase vorn hat.

Quelle
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7 Kommentare Added

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  2. EdgarAllanFloh 141550 XP Master-at-Arms Bronze | 23.07.2026 - 15:03 Uhr

    Ich bin ja versucht, es mir für 13 Euro für die Switch 2 zu kaufen… einfach um ein Fußballspiel darauf zu haben. Dann muss ich nur den englischen Kommentar einstellen und zock ein wenig Liga.

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  6. kleineAmeise 186860 XP Battle Rifle Master | 23.07.2026 - 16:08 Uhr

    Man sieht wie es den Playstation Spielern nach Third-Person-Story-Blockbustern dürstet.
    Ist nicht böse gemeint, es ist nur das was Playstation ausmacht, oder besser gesagt, ausgemacht hat. Diese Generation läuft alles falsch mit den Sony Spielen.
    Wäre Astro Bot nicht GotY geworden wäre es noch düsterer ausgesehen.
    Auch so war die „Wahl“ nur ein verzweifelter Versuch die Marke Playstation irgendwie noch zu pushen.
    Nicht das Astro Bot ein schlechtes Spiel ist. Nie und nimmer sage ich das, aber ein GotY ist es einfach für mich nicht.
    Resident Evil könnte ein sein. Es soll auch sehr gut sein.

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